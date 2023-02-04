بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة : نتائج الجولة 5 لمرحلة التتويج والجولة 4 لمرحلة تفادي النزول

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الخامسة لمرحلة التتويج والجولة الرابعة لمرحلة تفادي النزول لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة :
مجموعة التتويج
السبت 4 فيفري 2023
في قاعة جلال غراب بالمرسى
مستقبل المرسى ـ النجم الساحلي 2 - 3
في قاعة بوسالم
مولدية بوسالم ـ سعيدية سيدي بوسعيد 1 - 3
الاحد 5 فيفري 2023
في قاعة البجاوي صفاقس :
النادي الصفاقسي ـ الترجي الرياضي
الترتيب ن ل
- 4 الترجي الرياضي 12
2 النادي الصفاقسي 9 4
3- النجم الساحلي 8 5
-4 مستقبل المرسى 7 5
5- سعيدية سيدي بوسعيد 6 5
6- مولدية بوسالم 0 5
مجموعة تفادي النزول
في قاعة البجاوي
اتحاد النقل بصفاقس - جمعية اتصالات صفاقس 3 - 0
في قاعة بومهل
نادي حمام الأنف - الأولمبي القليبي 2 - 3
في قاعة حمام الأغزاز
فتح حمام الأغزاز - اتحاد قرطاج 3 - 1
الترتيب ن ل
1 فتح حمام الاغزاز 8 4
ـ اتحاد النقل بصفاقس 8 4
3-الأولمبي القليبي 7 4
4-اتحاد قرطاج 6 4
-حمام الانف 6 4
-6 جمعية اتصالات صفاقس 1 4
مجموعة التتويج
السبت 4 فيفري 2023
في قاعة جلال غراب بالمرسى
مستقبل المرسى ـ النجم الساحلي 2 - 3
في قاعة بوسالم
مولدية بوسالم ـ سعيدية سيدي بوسعيد 1 - 3
الاحد 5 فيفري 2023
في قاعة البجاوي صفاقس :
النادي الصفاقسي ـ الترجي الرياضي
الترتيب ن ل
- 4 الترجي الرياضي 12
2 النادي الصفاقسي 9 4
3- النجم الساحلي 8 5
-4 مستقبل المرسى 7 5
5- سعيدية سيدي بوسعيد 6 5
6- مولدية بوسالم 0 5
مجموعة تفادي النزول
في قاعة البجاوي
اتحاد النقل بصفاقس - جمعية اتصالات صفاقس 3 - 0
في قاعة بومهل
نادي حمام الأنف - الأولمبي القليبي 2 - 3
في قاعة حمام الأغزاز
فتح حمام الأغزاز - اتحاد قرطاج 3 - 1
الترتيب ن ل
1 فتح حمام الاغزاز 8 4
ـ اتحاد النقل بصفاقس 8 4
3-الأولمبي القليبي 7 4
4-اتحاد قرطاج 6 4
-حمام الانف 6 4
-6 جمعية اتصالات صفاقس 1 4
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