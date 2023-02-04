بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة : نتائج الجولة 5 لمرحلة التتويج والجولة 4 لمرحلة تفادي النزول

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الخامسة لمرحلة التتويج والجولة الرابعة لمرحلة تفادي النزول لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة :



مجموعة التتويج

السبت 4 فيفري 2023

في قاعة جلال غراب بالمرسى

مستقبل المرسى ـ النجم الساحلي 2 - 3

في قاعة بوسالم

مولدية بوسالم ـ سعيدية سيدي بوسعيد 1 - 3



الاحد 5 فيفري 2023

في قاعة البجاوي صفاقس :

النادي الصفاقسي ـ الترجي الرياضي





الترتيب ن ل

- 4 الترجي الرياضي 12

2 النادي الصفاقسي 9 4

3- النجم الساحلي 8 5

-4 مستقبل المرسى 7 5

5- سعيدية سيدي بوسعيد 6 5

6- مولدية بوسالم 0 5



مجموعة تفادي النزول

في قاعة البجاوي

اتحاد النقل بصفاقس - جمعية اتصالات صفاقس 3 - 0

في قاعة بومهل

نادي حمام الأنف - الأولمبي القليبي 2 - 3

في قاعة حمام الأغزاز

فتح حمام الأغزاز - اتحاد قرطاج 3 - 1





الترتيب ن ل

1 فتح حمام الاغزاز 8 4

ـ اتحاد النقل بصفاقس 8 4

3-الأولمبي القليبي 7 4

4-اتحاد قرطاج 6 4

-حمام الانف 6 4

-6 جمعية اتصالات صفاقس 1 4









