المعهد الوطني للرصد الجوي : شهر ديسمبر الأشد حرارة وجفافا منذ سنة 1950

تميز شهر ديسمبر 2022 بارتفاع ملحوظ واستثنائي في الحرارة بأغلب المناطق ، إذ تجاوز معدل متوسط درجات الحرارة المعدل المرجعي بمقدار 4ر3 درجة ، مما جعل شهر ديسمبر 2022 يحتل المرتبة الأولى لأشهر ديسمبر الأشد حرارة منذ عام 1950

وفيما يتعلق بالأمطار وحسب وثيقة أعدتها الإدارة الفرعية لعلم المناخ التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، تواصل النقص في كميات الأمطار خلال شهر ديسمبر بعد فصل الخريف الجاف الذي شهدته أغلب المناطق





وقد بلغ المجموع الإجمالي للأمطار في الــ25 محطة رئيسية للشهر 7ر135 مليمترا ، في حين كان المعدل المرجعي للمحطات نفسها 5ر1050 مليمترا وبلغت بذلك نسبة النقص عامة 87 بالمائة ، مما يصنف ديسمبر 2022 الأكثر جفاف في أشهر ديسمبر منذ سنة 1950





متوسط درجات الحرارة :

تراوحت معدلات متوسط درجات الحرارة بين 3ر12 درجة بتالة و5ر18 درجة بتطاوين وكانت فوق تامعدلات المرجعية لسنة 1991 وسنة 2020 بكافة المناطق ، إذ تراوحت الفوارق من 3ر2 درجة بطبرقة إلى 2ر5 درجة بالكاف

أما المعدل العام لمتوسط درجات الحرارة (25 محطة رئيسية)فقد بلغ 8ر15 درجة

وتجاوز المعدل المرجعي (4ر12 درجة) بفارق هام بلغ 4ر3 درجة مما صنف شهر ديسمبر 2022 الأكثر حرارة لأشهر ديسمبر منذ سنة 1950

خلال شهر ديسمبر 2022، كانت درجات الحرارة مرتفعة بصفة استثنائية بكافة المناطق ،إذ تجاوزت الحرارة المعدلات المرجعية بصفة ملحوطة إلى غاية يوم 16 ديسمبر 2022

وبداية من يوم 18 ديسمبر 2022 ، تراجعت الحرارة نسبيا دون أن تنزل أقل من المعدل المرجعي إذ ارتفعت الحرارة من جديد إلى غاية يوم 28 ديسمبر 2022



الحرارة القصوى:

كانت الحرارة القصوى مرتفعة بكافة المناطق خاصة خلال الفترة الممتدة من 13 الى 16 ديسمبر 2022 ، لقد تم تسجيل أرقاما قياسية جديدة ببعض المحطات

أما معدلات الحرارة القصوى فقد تراوحت من 7ر16 درجة بتالة إلى 24 درجة بالقيروان وكانت فوق المعدلات المرجعية بكافة المناطق ، حيث تراوحت الفوارق منت 3 درجات بدوز وجربة إلى 7ر4 درجة بالكاف ، ولقد بلغت الحرارة القصوى المطلقة 1ر30 درجة بالمنستير يوم 15 ديسمبر 2022





بالنسبة إلى المعدل العام (25 محطة رئيسية) للحرارة القصوى فقد بلغ 8ر21 درجة وتجاوز المعدل المرجعي للمحطات ذاتها 2ر17 درجة بفارق هام بلغ 6ر4 درجات ، مما جعل شهر ديسمبر 2022 يصنف في المرتبة الاولى في أشهر ديسمبر الاشد حرارة بتونس منذ سنة 1950



الحرارة الصغرى:

كما كانت معدلات الحرارة الصغرى أيضا مرتفعة وتراوحت من 2ر6 درجة بالقصرين إلى 3ر13 درجة بالمهدية وكانت فوق المعدلات المرجعية بأغلب الجهات ، حيث تراوحت الفوارق من 6ر0 درجة بتوزر وجربة إلى 9ر3 درجة بتالة ورمادة وقد بلغت الحرارة الصغرى المطلقة 1ر0 درجة بباجة والقصرين يوم 30 ديسمبر 2022 وكذلك 1ر0 درجة بجندوبة يوم 31 ديسمبر 2022

أما المعدل العام للحرارة الصغرى فقد بلغ 8ر9 درجة وكان فوق المعدل المرجعي 7ر7 درجة بفارق بلغ 1ر2 درجة



الأمطار :

بالنسبة إلى مجموع كميات الأمطار ، فإن شهر ديسمبر 2022 الاشد جفافا منذ سنة 1950 ، حيث شهد انخفاضا ملحوظا في كميات الامطار بأغلب المناطق وتراوحت نسبة النقص بمناطق الشمال من 56 بالمائة بتبرسق من ولاية باجة إلى 96 بالمائة بنابل وسليانة

كما شهدت مناطق الوسط أيضا نقصا ملحوظا في كميات الامطار بأغلب الجهات وتراوحت نسبة النقص من 91 بالمائة بتالة إلى 100 بالمائة بالوسلاتية والمكناسي والقصرين

أما المناطق الجنوب فقد كان النقص كذلك ملحوظا حيث تراوحت نسبة النقص من 37 بالمائة بقفصة إلى 97 بالمائة بجربة

أما المجموع العام (25 محطة رئيسية) للشهر فقد بلغ 7ر135 مليمترا في حين كان المعدل المرجعي للمحطات نفسها 5ر1050 مليمترا ولقد بلغت نسبة النقص الإجمالي 87 بالمائة مما يجعل شهر ديسمبر 2022 الاكثر جفافا لأشهر ديسمبر منذ سنة 1950





الرياح :

فيما يخص الرياح، فقد كانت عامة ضعيفة إلى معتدلة وارتفعت سرعتها خلال يومي 9 و10 ديسمبر 2022 بأغلب الجهات وتراوحت القصوى من 60 كلم/س بقبلي إلى 90 كلم/ بطبرقة وبلغت 104 كلم /س بتالة من ولاية القصرين و 126 كلم/س بزغوان

وارتفعت سرعة الريح كذلك يوم 14 ديسمبر 2022 بمناطق الشمال وتراوحت سرعتها القصوى بين 60 كلم/س إلى 83 كلم/ ببنزرت

كما الرياح قوية أيضا يوم 23 ديسمبر بمناطق الشمال الشرقي وتراوحت سرعتها القصوى ما بين 58 كلم/س بتونس العاصمة و55 كلم/ ببنزرت ونابل





