المنستير: مشاركة 7 مؤسسات حرفية بمعرض فرانكفورت الدولي من 03 الى 07 فيفري (المندوب الجهوي)

ينتظم من 03 الى 07 فيفري القادم معرض "امبيانتي" للمواد الاستهلاكية بفرانكفورت في ألمانيا بمشاركة عدد من الحرفين وأصحاب المؤسسات الحرفية بولاية المنستير، سيقع تتويجهم غدا الاربعاء، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للديوان الوطني للصناعات التقليدية كاظم المصمودي "وات".



واعتبر المصمودي ان هذا المعرض الدولي سيكون فرصة لتطوير صادرات المنتوجات الصناعات التقليدية، باعتباره من أكبر المعارض المهنية في العالم، واضاف ان المؤسسات الحرفية التونسية ستعرض منتوجاتها في جناحين أحدها تحت إشراف وتأطير من الديوان الوطني للصناعات التقليدية وستمثل فيه ولاية المنستير بمؤسسة مختصة في النسيج التقليدي لباعثة من معتمدية قصيبة المديوني، ومؤسسة أخرى مختصة في صناعة منتوجات خشب الزيتون لباعثة جديدة من قصر هلال



واضاف ان 05 مؤسسات حرفية من مجمع الفخار والتزويق الخارجي بالمكنين ستشارك في جناح جماعي تحت إشراف مجمع الفخار بالمكنين بدعم من مشروع "تونس الإبداعية"، وستعرض هذه المؤسسات مجموعة من منتوجات الفخار والتزويق الخارجي والداخلي من أجل استقطاب أسواق جديدة، حيث يعدّ هذا المعرض فرصة للحرفيين وللمؤسسات الحرفية لتطوير نشاطهم والترفيع من قيمة صادراتهم.



وبلغت سنة 2022 قيمة صادرات قطاع الصناعات التقليدية بولاية المنستير، المراقبة عن طريق مصالح المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية 18 مليون و600 ألف دينار، مقابل 14 مليون و700 ألف دينار سنة 2021، وبلغت قيمة الصادرات في قطاع الفخار 8 مليون و460 ألف دينار، وفي النسيج التقليدي 9 مليون و471 ألف دينار سنة 2022، وسجلت تقريبا أكثر من 886 عملية تصديرية سنة 2022، حسب المندوب الجهوي.



وتطور سنة 2022 عدد التظاهرات الدولية الكبرى إلى 17 تظاهرة وعدد المشاركين فيها إلى 37 حرفيا ومؤسسة حرفية من ولاية المنستير، وهو رقم قياسي مقابل 21 مشاركا في 04 تظاهرات دولية كبرى سنة 2021.



وينتظر خلال سنة 2023 تجاوز قيمة صادرات منتوجات الصناعات التقليدية من ولاية المنستير 20 مليون دينار، لتطور قطاع الفخار والنسيج التقليدي ودخول منتوجات جديدة كمنتوجات خشب الزيتون وبعض منتوجات الألياف، والإكساء واللباس، كما ستنعقد معارض دولية أخرى خلال السنة الجارية منها معرض دولي لمنتوجات التجميل خلال ماي 2023 في دبي بالإمارات العربية المتحدة، ومعارض في آخر أوت وبداية سبتمبر في فرنسا وألمانيا ، ومعرض بميلانو بايطاليا في ديسمبر 2023 إذ يعمل الديوان على تنويع المشاركات الخارجية، وفق ذات المصدر.



ويعدّ قطاع الصناعات التقليدية بالجهة أكثر من 11 ألف حرفي وحرفية مسجل من جملة 15 ألف حرفي وحرفية يمارسون حرفة من بينهم أكثر من 400 حرفي وحرفية يمارسون حرفة صناعة الفخار بصفة دائمة، وتقريبا 1000 حرفي يمارسون النسيج التقليدي، وينشطون خاصة في مجال النسيج على "النُول" (المنسج) اليدوي بدرجة اكثر من نسيج الزربية والمرقوم الذي بدأ يقل مقارنة بالنشاط الآخر.





