قوافل قفصة يتعاقد مع اللاعب أمير العمراني

Publié le Mardi 31 Janvier 2023 - 09:47 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلن قوافل قفصة الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التعاقد مع اللاعب أمير العمراني لموسم ونصف.

ويشغل اللاعب أمير العمراني صاحب الـ 33 عاما خطة متوسط ميدان هجومي، وقد سبق له تقمص زي قوافل قفصة في بداية مسيرته الاحترافية في 2008.

كما لعب لفائدة أكثر من ناد تونسي على غرار النجم الساحلي ومستقبل المرسى ومستقبل قابس، قبل أن يخوض تجربة احترافية بالمملكة العربية السعودية مع نادي السد ونادي الثقبة.

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