لطفي المرايحي يؤكد أن امكانية ترشحه للرئاسية واردة لكنها تبقى رهينة الظروف السياسية والشخصية والصحية

قال الامين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، "إن امكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة سنة 2024 واردة، لكنها تبقى رهينة عديد الظروف السياسية والشخصية وحتى الصحية."



وأضاف المرايحي، في تصريح لـ (وات)، خلال زيارة اداها يومي 28 و29 جانفي الجاري الى مدينة صفاقس، "أن التوترات والعبث السياسي الذي يشوب الحياة السياسية في تونس اليوم، تقتضي الترشح الى الرئاسية القادمة، والاضطلاع بدور فعال من أجل تغيير المشهد السياسي نحو الافضل"، وفق تقديره.



واعتبر ان المكونات السياسية متفقة على ان رئيس الدولة "اصبح يشكل خطرا على الحياة السياسية في تونس"، لكنها ليست منسجمة فيما بينها بسبب اهداف وحسابات سياسوية، معربا عن قناعته "بأن الشارع التونسي والزخم الشعبي الذي خرج لمناصرة سعيّد يوم 25 جويلية 2021 سيغير موقفه عن قريب"، حسب تعبيره.



وبخصوص "المبادرة الوطنية للانقاذ" التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل، بالشراكة مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين بونس والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أفاد المرايحي، بأن هذه المبادرة لن تكتمل ولن تكون جدية، الا اذا ضمت كل المنظمات والاحزاب والطيف المجتمعي برمته، من اجل خلق شرعية موازية لشرعية قيس سعيّد.



يشار الى ان الامين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، ادى زيارة الى ولاية صفاقس، مرفوقا بعدد من أعضاء المكتب السياسي لحزبه، تواصلت يومي السبت والاحد الماضيين، حيث قام في اليوم الاول بجولة ميدانية شملت عددا من المؤسسات الصناعية بمنطقة "بودريار"، في ما خصص امس الاحد، لتنظيم مقهى سياسي وتوقيع إصداره الجديد بعنوان "حديث في السياسة".



