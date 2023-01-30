بمناسبة احياء الذكرى 65 لحوادث ساقية سيدي يوسف، التي جدث في 08 فيفري 1958، تنظم ولاية الكاف طيلة هذا الأسبوع ، بالتعاون مع المعهد الوطني للتوثيق معرضا متنقلا يجسم الملحمة الكبرى والبطولية والتضحيات التي قدمها الشعب التونسي لمساندة الشعب الجزائري الشقيق، في كفاحه من اجل تحقيق استقلاله ضد الاستعمار الفرنسي



ويتضمن المعرض، الذي انطلق اليوم الاثنين بفضاء المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف، 10 لوحات كبرى تجسم كل واحدة منها جانبا من الملحمة البطولية انطلاقا من الواقعة وأثارها، الى تدويل القضية الجزائرية مرورا بردود الافعال وصدى الحادثة في المجال الإعلامي والدولي.





وسيتنقل المعرض تباعا إلى المعهد الاعلى للانسانيات بالكاف، ثم معهد 02 مارس بالكاف الغربية، وبعدها الى إعدادية نبر، قبل الوصول يوم 03 فيفري إلى مدرسة 08 فيفري بساقية سيدي يوسف



وتستعد ولاية الكاف هذه الأيام لإحياء هذه الذكرى 65 لحوادث ساقية سيدي يوسف المجيدة وذلك من خلال إعداد برنامج متكامل يضم عدة فقرات كلها تجسم عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين التونسي والجزائري، والتضحيات التي قدمها الشعب التونسي لمساندة الجزائر في كفاحها التحريري من اجل تحقيق استقلالها من الاستعمار الفرنسي



