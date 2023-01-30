بنزرت: انتهاء اعمال الفرز وصدور النتائج الاولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية

بنزرت: انتهاء اعمال الفرز وصدور النتائج الاولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية

Publié le Lundi 30 Janvier 2023 - 10:19 قراءة: 1 د, 5 ث
      
انهت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت، مع تمام الساعة السادسة صباحا، اعمال الفرز والتتائج الاولية للمترشحين ال12 الذين شاركوا في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في الدوائر الانتخابية الست ببنزرت .

ففي دائرة سجنان غزالة جومين، تحصل المترشح سامي الطوجاني 6548 صوتا، مقابل 5785 صوتا لمنافسه رضى السحباني
وفي دائرة راس الجبل العالية غار الملح، تمكن المترشح سامي طرشون من الحصول على 3073 صوتا مقابل 2525 صوتا لمنافسته بذات الدائرة وفاء بن سليمان .
اما في دائرة ماطر اوتيك، فحاز المترشح احمد السعيداني على 2222 صوتا ، امام منافسه سمير بالمومن الذي تحصل على 2082صوتا.
وفي دائرة جرزونة منزل جميل، حققت المترشحة سيرين بوصندل اعلى عدد اصوات بتحصيل 2624 صوتا، مقابل 1432 صوتا لفائدة منافسها رضى الغربي.
وتحصلت بدائرة منزل بورقيبة تينجة المترشحة ماجدة الورغي بعدد 3611 صوتا امام منافستها في نفس الدائرة هالة الطرودي التي تحصلت على 1287صوتا.
اما في دائرة بنزرت الجنوبية فآلت المرتبة الاولى في عدد الاصوات للمترشح فتحي المشرقي بعدد 1564صوتا، امام منافسه علي الجميعي الذي تحصل على 1499صوتا .

وكانت جميع مراكز الاقتراع الـ190 التي خصصتها الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات للتصويت بمناسبة الدور الثاني من الانتخابات التشريعية لنهار امس الاحد، اغلقت ابوابها مع تمام الساعة السادسة مساء لتنطلق اعمال الفرز الاولي لنتائج التصويت العام والتي بلغت وفق رئيس الهيئة الفرعية القاضي مجيب قديش كانت في حدود نسبة 10 بالمائة .

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