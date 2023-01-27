التوقيع على اتفاقية لتشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار في تونس

ابرم ديوان التونسيين بالخارج، اليوم الجمعة، اتفاقية اطارية مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بهدف تعزيز العمل قصد تحسين مناخ الأعمال وتشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار والانخراط في الإقتصاد المنتج .



واكد الديوان في بيان له على صفحته على الفايسبوك، مساهمته في برنامج "ريادة الأعمال المزمع تنظيمه يومي 22 و23 فيفري 2023 بمدينة الثقافة قصد التعريف بعديد النجاحات لرجال ونساء اعمال من ابناء الجالية وحثهم على الاستثمار في تونس".



كما تم، خلال موكب التوقيع على الاتفاقية، تقديم دليل الاستثمار الذي تم انجازه بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.





