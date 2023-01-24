ملف الهجرة محور لقاء وزير الشؤون الاجتماعية بنائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وبالقائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس

أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بعد ظهر اليوم الثلاثاء لدى استقباله بمقر الوزارة، نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة "إيمي بوب" Amy POPE التي تؤدي زيارة عمل إلى تونس و القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس "ناتاشا فرانشيسكي" Natacha Franceschi والوفد المرافق لهما، أهمية علاقات التعاون التاريخية والعمل المشترك في إطار رؤية استراتيجية للتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمة الدولية للهجرة، تعتمد على مقاربة جديدة للتعاطي مع مختلف أبعاد ملف الهجرة وعلاقتها بالتنمية على المستوى الوطني والمحلي.

كما أبرز الزاهي في هذا اللقاء الذي حضرته المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة أحلام الهمامي، انخراط تونس في الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، مثمّنا دور المرصد الوطني للهجرة باعتباره نقطة الاتصال الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق.

وذكّر في هذا الإطار بالتقرير الوطني الطوعي لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق الذي تم عرضه في المنتدى العالمي لمراجعة تنفيذ الاتفاق خلال شهر ماي 2022 المنعقد في نيويورك.

ومن جهتها، أكدت نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أهمية اعتماد مقاربة جديدة للتعاطي مع مختلف الظواهر المستجدة المتصلة بظاهرة تدفقات الهجرة على المستوى الإقليمي والدولي، مبدية استعداد المنظمة لمواصلة التعاون البناء مع تونس باعتبارها صاحبة إحدى أهم التجارب في المجال.

وأبرزت القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس الحرص على مواصلة دعم علاقات التعاون المشتركة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية لا سيما في المجال الاجتماعي.



