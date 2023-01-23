اتحاد تطاوين يتعاقد مع الحارس علي القلعي لمدة موسم ونصف

أعلن اتحاد تطاوين التعاقد مع الحارس السابق لاتحاد بن قردان علي القلعي لمدة موسم ونصف.

وتعد هذه المحطة السابعة للحارس علي القلعي، صاحب الـ 36 عاما، بعد أن لعب في المواسم السابقة تواليا لصالح النادي الرياضي الصفاقسي وقوافل قفصة وشبيبة القيروان والملعب القابسي وهلال الشابة واتحاد بن قردان.

يذكر أن اتحاد تطاوين كان قد أعلن أواخر الأسبوع الماضي عن انتداب المهاجم السنغالي مامي نداي (20 عاما) الذي وقع عقدا مع الفريق مدته 4 مواسم، قادما من فريق اتحاد الطرود السينغالي.

ويحتل اتحاد تطاوين المركز السابع قبل الأخير في المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برصيد 8 نقاط.



