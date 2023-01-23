اتحاد تطاوين يتعاقد مع الحارس علي القلعي لمدة موسم ونصف

Publié le Lundi 23 Janvier 2023 - 11:37 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلن اتحاد تطاوين التعاقد مع الحارس السابق لاتحاد بن قردان علي القلعي لمدة موسم ونصف.
وتعد هذه المحطة السابعة للحارس علي القلعي، صاحب الـ 36 عاما، بعد أن لعب في المواسم السابقة تواليا لصالح النادي الرياضي الصفاقسي وقوافل قفصة وشبيبة القيروان والملعب القابسي وهلال الشابة واتحاد بن قردان.
يذكر أن اتحاد تطاوين كان قد أعلن أواخر الأسبوع الماضي عن انتداب المهاجم السنغالي مامي نداي (20 عاما) الذي وقع عقدا مع الفريق مدته 4 مواسم، قادما من فريق اتحاد الطرود السينغالي.
ويحتل اتحاد تطاوين المركز السابع قبل الأخير في المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برصيد 8 نقاط.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260438



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 23 جانفي 2023 | 2 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:07 17:37 15:14 12:38 07:28 05:58
Babnet
12°
 Babnet13° Babnet % 54 :الرطــوبة
تونــس Babnet
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-614°-513°-512°-615°-7
  • Avoirs en devises
    22530,6

  • (20 jan)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,32828 DT        1$ =3,08603 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 jan)   1687,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   