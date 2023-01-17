النادي الافريقي يشارك في دورة دبي الدولية لكرة السلة

النادي الافريقي يشارك في دورة دبي الدولية لكرة السلة

Publié le Mardi 17 Janvier 2023 - 14:46 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة أنّ النادي الافريقي سيمثل تونس في دورة دبي الدولية لكرة السلة المقررة من 27 جانفي الى غاية 5 فيفري القادم.
وتشارك في دورة دبي الدولية 10 فرق هي: النادي الافريقي من تونس، بيروت والرياضي ودينامو من لبنان، والوحدة السوري، والنفط العراقي، والنصر الليبي، و سلا المغربي، وسترونغ غروب الفلبيني، الى جانب منتخب الإمارات.
وتقام اليوم عملية سحب القرعة، حيث من المنتظر توزيع الفرق على مجموعتين، بحيث يتأهل الى دور ربع النهائي الأربعة الأوائل من كل مجموعة.
وسيلتقي في الدور ربع النهائي، اول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، و أول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، وثاني الأولى مع ثالث الثانية، وثاني الثانية مع ثالث الأولى.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260108



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 17 جانفي 2023 | 25 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:01 17:30 15:09 12:36 07:31 06:00
Babnet
20°
 Babnet20° Babnet % 32 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1118°-913°-613°-514°-8
  • Avoirs en devises
    22655,1

  • (16 jan)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,33781 DT        1$ =3,08323 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 jan)   1732,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   