النادي الافريقي يشارك في دورة دبي الدولية لكرة السلة

أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة أنّ النادي الافريقي سيمثل تونس في دورة دبي الدولية لكرة السلة المقررة من 27 جانفي الى غاية 5 فيفري القادم.

وتشارك في دورة دبي الدولية 10 فرق هي: النادي الافريقي من تونس، بيروت والرياضي ودينامو من لبنان، والوحدة السوري، والنفط العراقي، والنصر الليبي، و سلا المغربي، وسترونغ غروب الفلبيني، الى جانب منتخب الإمارات.

وتقام اليوم عملية سحب القرعة، حيث من المنتظر توزيع الفرق على مجموعتين، بحيث يتأهل الى دور ربع النهائي الأربعة الأوائل من كل مجموعة.

وسيلتقي في الدور ربع النهائي، اول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، و أول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، وثاني الأولى مع ثالث الثانية، وثاني الثانية مع ثالث الأولى.



