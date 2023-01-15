بني مطير رسميا على قائمة البلديات السياحية وافاق واعدة لدفع السياحة الايكولوجية والمستدامة

اصبحت بلدية بني مطير من معتمدية فرنانة، ولاية جندوبة، رسميا ضمن قائمة البلديات السياحية، وهو ما يجعل منها وجهة متميزة وواعدة للسياحة الايكولوجية والمستدامة بشرط حسن توظيف وابراز ما تزخر به من مقومات طبيعية وتاريخية.



وقد اعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، الجمعة المنقضي، عن ادراج بني مطير في قائمة البلديات السياحية، لدى إشرافه، رفقة والي جندوبة، سمير كوكة، على جلسة عمل انتظمت بمقر بلدية بني مطير بمناسبة زيارة العمل التي أداها إلى ولاية جندوبة.



ودعا بلحسين شباب الجهة إلى الإقبال على الاستثمار واحداث مشاريع في مجالي السياحة والصناعات التقليدية واستغلال ما توفره الوزارة من دعم واحاطة وكذلك ما يقدمه عدد من المانحين الدوليين من دعم مادي هام لبعث مشاريع سياحية بديلة ومستدامة.



وأكد ان هذا التصنيف سيمكن بلدية بني مطير من التمتع بالدعم المقدم من صندوق حماية المناطق السياحية بما يمكنها من تحسين العرض السياحي والترويج للجهة ومزيد العناية بالنظافة وبجمالية المنطقة.



واكد الوزير لدى زيارته موقع احداث المشروع السياحي "فج الأطلال" هذه المنطقة تتمتع بمقومات طبيعية وبيئية خلابة ومتميزة معتبرا ان عملية التهيئة التي ستراعي الخصوصيات الطبيعية والايكولوجية وستوظفها كأحسن ما يكون، ستمكنها من أن تصبح منطقة جذب سياحي فريدة من نوعها



ولفت الى أن احداث هذه المشروع يتنزل في اطار التوجهات الإستراتيجية والأهداف القطاعية لوزارة السياحة للنهوض بالقطاع للفترة 2023-2025 وكذلك في اطار التشجيع على الإستثمار بالجهة وخلق مواطن شغل.



وبين الرئيس المدير العام للوكالة العقارية السياحية، الجهة المشرفة على المشروع، ان تم رصد اعتمادات بقيمة 17 مليون دينار عن طريق ميزانية الدولة لاستكمال الدراسات الخاصة بتهيئة المنطقة وتجهيزها بالبنية الأساسية مضيفا ان الوكالة بانتظار عملية التفويت في العقار من قبل وزارة أملاك الدولة.



يذكر ان المشروع السياح "فجّ الاطلال" يمتد على مساحة 43 هك ومن المنتظر أن يتكون من 6 وحدات فندقية بطاقة إيواء 1318 سرير و5 وحدات سكنية بطاقة إيواء 410 سرير و 7مراكز تنشيطية.





