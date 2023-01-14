ايوب الحفناوي يواصل تالقه في ملتقى كنوكسفيل بالولايات المتحدة ويحرز ذهبية ثانية في سباق 400م سباحة حرة

ايوب الحفناوي يواصل تالقه في ملتقى كنوكسفيل بالولايات المتحدة ويحرز ذهبية ثانية في سباق 400م سباحة حرة

Publié le Samedi 14 Janvier 2023 - 10:07 قراءة: 0 د, 29 ث
      
احرز السباح التونسي والبطل الاولمبي ايوب الحفناوي ذهبية سباق 400م سباحة حرة ضمن ملتقى كنوكسفيل بالولايات المتحدة الامريكية بعدما قطع المسافة في توقيت قدره 3دق و47ث و41 جزء بالمائة متقدما على بطل العالم الامريكي كيران سميث.

وكان أيوب الحفناوي توج يوم الخميس بذهبية سباق 800 متر سباحة حرة متفوقا على البطل الأولمبي الأمريكي بوبي فينك الذي حلّ ثانيا ومواطنيه شارلي كلارك وكيران سميث صاحبي المركزين الثالث والرابع على التوالي.
وسيشارك الحفناوي اليوم السبت في سباق 1500م سباحة حرة.
تجدر الاشارة الى أنّ منافسات ملتقى كنوكسفيل تعد مرحلة تأهيلية لأولمبياد باريس 2024.


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