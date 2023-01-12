باجة : تشخيص واقع معتمدية قبلاط في عدد من القطاعات وتقدم مقترحات لتطويرها في "يوم قبلاط" .

تركزت فعاليات "يوم قبلاط" المنتظم اليوم الخميس بمقر ولاية باجة باشراف المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية باجة صابر البنبلي علي تشخيص واقع قبلاط واشكالياتها الاجتماعية والاقتصادية وتقديم مقترحات لتثمين ثرواتها في مجالات الصناعة والفلاحة وذلك بحضور ممثلي اغلب الادارات الجهوية وممثلين عن المجتمع المدني بقبلاط .

وقد اظهر التشخيص لواقع المنطقة نقص العمل البلدى الذى ادى الى مزيد تهميش معتمدية قبلاط ونقص الانارة وغياب صيانة المؤسسات التربوية والتحوز بالمناطق الأثرية وتقصير في مجال التطهير وتجميع النفايات الصلبة والبناء الفوضوى اضافة الى نقص المرافق والفضاءات الترفيهية وارتفاع عدد العاطلين عن العمل وقصور في النشاط الجمعياتي

وفي المجال الفلاحي تم ابراز تراجع مردودية المنطقة السقوية التى تمسح 3 الاف هكتار بعد قطع مياه الري عنها وسوء استغلال الاراضي الدولية الفلاحية وشركات الأحياء اضافة الى النقص المجل في مادة الامونيتر وفي العلف المدعم والشعير حيث لم تتغير حصة الجهة منذ سنوات اضافة الى كثرة مطالب حفر الابار في ظل شح المياه.

وقد عبر نوفل النفزى معتمد قبلاط في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء عن امله فى ان يدفع يوم قبلاط نحو حل عدد من الاشكاليات خاصة في مجالات التجهيز والشؤون الاجتماعية وحل وضعية المنطقة الصناعية وغياب الحوكمة الرشيدة للمجامع المائية التى تتحكم في قرابة السبعين بالمائة من مياه الشراب بقبلاط .

ودعا المكلف بتسيير ولاية باجة الى اعادة دور الارشاد الفلاحي للتوعية باشكاليات الماء وتوجيه الفلاحين والى انخراط المجتمع المدنى في النهوض بقبلاط اكد عدد من المشاركين ضرورة توعية الشباب بقبلاط للاقبال على المؤسسات الشبابية اعتبارا الى ان تغيير العقليات يتم اساسا بالعمل الثقافي والشبابي.

ومن ضمن المقترحات التى تم تقديمها في يوم قبلاط انتداب مدير فني بكل مجمع مائي مع مدير فني رئيس يشرف علي كل المجامع المائية بقبلاط وتثمين المنتجات الغابية ضمن التوجه نحو الاقتصاد الاخضر وتثمين النفايات ودعم الكساء الغابي خاصة بجبل المرة الذى تضرر بالحرائق السنة المنقضية ومعالجة اشكاليات سرقة المياه من سد سيدى سالم حتى طبربة ودعم الامكانيات البشرية للشؤون الاجتماعية خاصة منهم الاخصائيين الاجتماعيين ومراجعة اسناد بطاقات العلاج والاسراع في توزيع المساكن الاجتماعية.



