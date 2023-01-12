السباحة: البطل الأولمبي أيوب الحفناوي يتوّج بالميدالية الذهبية في سباق 800 م بملتقى كنوكسفيل

أحرز السباح التونسي والبطل الأولمبي أيوب الحفناوي اليوم الخميس الميدالية الذهبية في سباق 800 متر بملتقى كنوكسفيل بالولايات المتحدة الأمريكية.وأنهى أيوب الحفناوي السباق، الذي دارعلى مسبح 50 م، بتوقيت قدره 7:53:10 دق متفوقا على البطل الأولمبي الأمريكي بوبي فينك الذي حلّ ثانيا بزمن 7:56:97 دق ومواطنيه شارلي كلارك الذي حلّ ثالثا وبطل العالم كيران سميث الذي حلّ رابعا.وسيشارك الحفناوي غدا الجمعة في سباق 400م وبعد غد السبت في سباق 1500 م ببطولة كنوكسفيل.تجدر الاشارة الى أنّ منافسات ملتقى كنوكسفيل تعد مرحلة تأهيلية لأولمبياد باريس 2024.