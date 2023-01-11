تنظيم البطولة الإقليمية  للعدو الريفي لذوي الاحتياجات الخاصة بالكريب بمشاركة 84 رياضيا

نظمت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسليانة اليوم الإربعاء بمعتمدية الكريب (ولاية سليانة ) وبالاشتراك مع الرابطة الجهوية لذوي الاحتياجات الخاصة البطولة الإقليمية للعدو الريفي لذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة 84 رياضيا من ولايات الشمال الغربي



وأفاد رئيس الجامعة التونسية لرياضة المعوقين،شمس الدين القمودي وكالة"وات" بأن التظاهرة تعد تأهيلية للتظاهرة الوطنية للعدو الريفي المقررة في أواخر شهر جانفي الجاري معتبرا أن المشاركة تعتبر محترم نسبيا رغم إنخفاض درجات الحرارة.



من جانبه، لفت عداء المنتخب الوطني التونسي لذوي الاحتياجات الخاصة، لؤي الجبابلي(أصيل تاجروين) وثاني افضل رياصي بارلمبي في استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء ( 2022 ) إلى أن الإعاقة لم تمثل يوما عائقا أمامه داعيا كافة المشاركين إلى المثابرة والعمل على إحراز جوائز إقليمية ووطنية ودولية.



وذكر المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسليانة،خالد الخياطي في تصريح لوكالة "وات" أن التظاهرة الرياضية انتظمت لأول مرة بالجهة وشاركت فيها 12 جمعية من ذوي الاحتياجات الخاصة من ولايات سليانة والكاف وجندوبة وباجة مبينا أهميتها في دمج هذه الفئة في الأنشطة الرياضية الشبابية.



وقال إن البطولة الإقليمية شملت عرضا فرجويا وسباقات متنوعة حسب نوع الإعاقة لافتا إلى أن المصالح المعنية اختارت تنظيم التظاهرة الرياضية بمعتمدية الكريب لخصوصية المنطقة الطبيعية وثرائها

وأشار في سياق آخر إلى أن ولاية سليانة ستحتضن في غضون أسبوعين حلقات تكوينية حول نشر الألعاب الشعبية والتراثية وذلك بالتنسيق مع الجمعية التونسية للأنشطة الشعبية والتراثية



