تطاوين: تواصل ازمة الحليب والزيت المدعمين رغم تزويد الولاية المستمر بالمواد الاستهلاكية الاساسية وتحرير 285 مخالفة خلال 1650 عملية مراقبة

تزودت ولاية تطاوين خلال شهر ديسمبر الماضي ب392442 لترا من مختلف علامات الحليب المعقم نصف دسم، يوميا، لفائدة محلات التفصيل، و30204 لترات من الزيت النباتي المدعم، و9833 قنطارا من الفرينة المدعمة للمخابز المصنفة وهو ما يمثل 99,7 بالمائة من اجمالي الحصص الشهرية المخصصة للمخابز، كما تولى الديوان الوطني للتجارة توزيع 153.100 طن من السكر السائب و 27.960 طن من السكر المعلب، وفق المدير الجهوي للتجارة عزوز صالح



كما تزودت الجهة بـ 41724 قنطارا من الشعير العلفي اي بنسبة 67 بالمائة من اجمالي الحصة الشهرية و16530 قنطارا من السداري اي بنسبة 91 بالمائة من اجمالي الحصة الشهرية.



وافاد ذات المصدر "وات" بان فرق المراقبة الاقتصادية قامت خلال الشهر الماضي بـ1650 عملية تفقد حررت خلالها 285 مخالفة شملت قطاعات المواد الغذائية واللحوم البيضاء والخضر والغلال ومسالك توزيع المواد الاساسية والاعلاف المدعمة، وذلك بالتنسيق مع المصالح الامنية والادارات الجهوية للتجارة في اقليم الجنوب الشرقي، في اطار تبادل الفرق والمراقبة الاقليمية المعتادة



واضاف ان المخالفات تنقسم الى 110 مخالفات في قطاع المواد الغذائية بنسبة 39 بالمائة، و96 مخالفة في قطاع الخضر والغلال بنسبة 34 بالمائة، و37 مخالفة في قطاعات المطاعم وصنع المرطبات بنسبة 13 بالمائة، و16 مخالفة في قطاع اللحوم البيضاء والبيض بنسبة 6 بالمائة.



وتعود اسباب المخالفات الى الترفيع في الاسعار بنسبة 37 بالمائة، والاخفاء والاحتكار بنسبة 8 بالمائة، والفوترة بنسبة 9 بالمائة، والاخلال بتراتيب الدعم بنسبة 11 بالمائة.



وكانت المحجوزات خلال شهر ديسمبر المنقضي، 5,8 اطنان من مشتقات الحبوب المدعمة (عجين وكسكسي وفرينة رفيعة) و276 لترا من الحليب المعقم نصف دسم، و320 كلغ سكر سائب و47 لترا من الزيت المدعم و 240 علبة حفاظة اطفال و5,5 قنطارات من الشعير العلفي المدعم.



ورغم التزود المتواصل بالمواد الاستهلاكية الاساسية مازالت الازمة شديدة بخصوص الحليب نصف دسم والزيت النباتي وبصفة اقل السكر، وكان الحصول عليها يتطلب الاصطفاف كل صباح ومساء امام المحلات التجارية بالتفصيل للظفر بعلبة حليب او قارورة زيت مدعم اضافة الى الارتفاع المشط في بعض المواد الاخرى على غرار اللحوم الحمراء التي ارتفعت اسعارها بنسبة 40 بالمائة حيث انها مرت خلال الاشهر القليلة الماضية من 25 دينارا الى 36 دينارا





