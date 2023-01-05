ارتفاع نسبة التضخم في شهر ديسمبر 2022 الى مستوى 10,1 بالمائة

ارتفاع نسبة التضخم في شهر ديسمبر 2022 الى مستوى 10,1 بالمائة

Publié le Jeudi 05 Janvier 2023 - 14:08 قراءة: 0 د, 8 ث
      
ارتفعت نسبة في شهر ديسمبر 2022، لتصل الى مستوى 10,1 بالمائة مقابل 9,8 بالمائة في نوفمبر 2022، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الخميس.

يتبع يتبع

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