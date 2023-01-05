ارتفاع نسبة التضخم في شهر ديسمبر 2022 الى مستوى 10,1 بالمائة

ارتفعت نسبة في شهر ديسمبر 2022، لتصل الى مستوى 10,1 بالمائة مقابل 9,8 بالمائة في نوفمبر 2022، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الخميس.



يتبع يتبع



