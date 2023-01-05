ارتفاع نسبة التضخم في شهر ديسمبر 2022 الى مستوى 10,1 بالمائة
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ارتفاع نسبة التضخم في شهر ديسمبر 2022 الى مستوى 10,1 بالمائة
Publié le Jeudi 05 Janvier 2023 - 14:08
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ارتفعت نسبة في شهر ديسمبر 2022، لتصل الى مستوى 10,1 بالمائة مقابل 9,8 بالمائة في نوفمبر 2022، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الخميس.
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