لقاء عن بُعد بين أعضاء من هيئة الانتخابات ورؤساء وأعضاء هيئاتها الفرعية حول تقييم الدورة الأولى للتشريعية والاستعداد للدورة الثانية

خُصّص اللقاء الذي عقده عن بُعد، اليوم الخميس، أعضاء من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل والخارج، "لإجراء تقييم أولي لمختلف مراحل العملية الانتخابية التشريعية، في دورتها الأولى (17 ديسمبر) وتبادل الآراء حول خطة العمل التى سيتم اعتمادها خلال الدورة الثانية".



وقد حث رئيس الهية، فاروق بوعسكر، بالمناسبة، على "أهمية الانطلاق، منذ الآن، في الإعداد الجيد لهذه الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، وفق بلاغ صادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.



وكان بوعسكر أشرف أمس الأربعاء، رفقة عضوي مجلس الهيئة محمود الواعر و محمد نوفل الفريخة على جلسة عمل مع الإدارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئة، تم خلالها إجراء تقييم أولي لسير عملية انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وما أسفرت عنه من نتائج في دورتها الأولى.



وأكد رئيس الهيئةـ خلال هذه الجلسة، على أهمية الاستفادة من التجارب السابقة والانطلاق منذ الآن في تنفيذ خطة اتصالية وتحسيسية، تهدف بالأساس إلى مزيد التعريف بالمترشحين وحث الناخبين على المشاركة بشكل أوسع في انتخابات الدورة القادمة.



