أبرز الأحداث الرياضية الوطنية للسداسي الثاني 2022 - العاب المتوسط بوهران - تتويجات بالجملة للرياضيين التونسيين

في ما يلي أبرز الأحداث الرياضية الوطنية للسداسي الثاني لعام 2022 ( جويلية - ديسمبر )



شهر جويلية



العاب البحر الابيض المتوسط(وهران 2022-الجيدو): نهال شيخ روحو تحرز الميدالية الفضية

تحصلت مصارعة الجيدو نهال شيخ روحو (وزن اكثر من 78 كلغ) على الميدالية الفضية بعد هزيمتها امام التركية كايرا سايت في لقاء الدور النهائي لمنافسات الجيدو ضمن العاب البحر الابيض المتوسط التي احتضنتها مدينة وهران الجزائرية.



-رفع الاثقال):الرباع امين بوحجبة يحرز ميداليتين برونزيتين في الخطف و النتر



نجح الرباع التونسي امين بو حجبة (وزن اقل من 61 كلغ) في الحصول على ميداليتين برونزيتين في منافسات رفع الاثقال بتحقيق 116 كلغ في الخطف و 150 كلغ في النتر ضمن العاب البحر الابيض المتوسط .



2 جويلية

-رفع الاثقال): الرباعة غفران بالخير تحرز ذهبية النتر



توفقت الرباعة التونسية غفران بلخير (وزن 59 كلغ) في الفوز بميدالية ذهبية بعد نجاحها في رفع 115 كلغ في اختصاص النتر ضمن منافسات رفع الاثقال في العاب البحر الابيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران الجزائرية .

- المنتخب التونسي لكرة اليد يخرج من الدور الاول لمنافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط



انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد، امام المنتخب الصربي بنتيجة 35 - 29، في اطار الجولة الرابعة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط الجارية بوهران، وخرج بذلك من الدور الأول.





ألعاب البحر الأبيض المتوسط: الرباع التونسي كارم بن هنية يحرز ذهبية في النتر وبرونزية في الخطف



أحرز الرباع التونسي كارم بن هنيةميدالية ذهبية في مسابقة النتر وأخرى برونزية في مسابقة الخطف، لوزن 73 كلغ، في منافسات ألعاب العاب البحر الأبيض المتوسط بوهران.



مالك الجزيري يتوّج ببطولة كالي الكولومبية في مسابقة الزوجي

أحرز اللاعب التونسي مالك الجزيري المصنف 318 عالميا، لقب بطولة كالي الكولومبية للتنس، في مسابقة الزوجي.





3 جويلية



بطولة ويمبلدون للتنس - انس جابر الى ربع النهائي

تاهلت التونسية انس جابر الى الدور ربع نهائي لبطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزها في ثمن النهائي على البلجيكية إليسه ميرتنز (المصنفة 24 ) بنتيجة 7/6 و6/4



4 جويلية



المنتخب التونسي لكرة اليد سيدات ينهي مشاركته في ألعاب وهران المتوسطية في المركز السادس

أنهى المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد سيدات مشاركته في النسخة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، بوهران، في المركز السادس، اثر انهزامه أمام نظيره التركي بنتيجة 29 - 35 في المباراة الترتيبية من اجل المركز الخامس.



ألعاب البحر الأبيض المتوسط: المنتخب التونسي لكرة اليد رجال ينهي مشاركته في المركز الخامس

أنهى المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد رجال، مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الجارية في وهران، في المركز الخامس، اثر فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة 39 - 35، لحساب مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.



5 جويلية



بطولة ويمبلدون للتنس: انس جابر تفوز على التشيكية بوزكوفا المصنفة 66 عالميا بنتيجة 2-1 (3-6 و6-1 و6-1) وتتاهل الى نصف النهائي





تونس تنهي مشاركتها في ألعاب وهران المتوسطية في المركز العاشر بـ 27 ميدالية

أنهت تونس مشاركتها في العاب وهران المتوسطية في المركز العاشر، في جدول ترتيب الميداليات، بعد أن حصدت 27 ميدالية، منها 6 ذهبية و 8 فضية و 13 برونزية.



7 جويلية



تاهلت لاعبة التنس التونسية أُنس جابر المصنفة ثانية عالميا الى الدور النهائي لبطولة ويمبلدون (ثاني الدورات الاربع الكبرى، غراند سلام) بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة 103 عالميا 2-1 (6-2 و3-6 و6-1) في مباراة الدور قبل النهائي.





9 جويلية

دورة ويمبلدون للتنس - انس جابر تنهزم في الدور النهائي .

فازت اللاعبة الكازاخية إيلينا ريباكينا على التونسية أُنس جابر 3-6 و6-2 و6-2 في الدور النهائي .







15 جويلية

كاس افريقيا للامم لكرة اليد: المنتخب التونسي يتاهل الى نصف النهائي

تمكن المنتخب التونسي لكرة اليد من التاهل الى الدور نصف نهائي لكاس افريقيا للامم ب مصر اثر فوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 39-34 بعد تمديد الوقت.



16 جويلية

بطولة العالم لألعاب القوى: العداءة التونسية مروى بوزياني تتأهل لنهائي سباق 3000 م موانع

تأهلت العداءة التونسية مروى بوزياني إلى نهائي سباق 3000 متر موانع في بطولة العالم المقامة في اوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية، اثر حلولها في المركز الثالث للسلسلة الاولى من التصفيات بتوقيت 09:12.14 دق.



18 جويلية

كاس افريقيا للامم لكرة اليد: المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الرابع

أنهى المنتخب التونسي مشاركته في كأس افريقيا للأمم لكرة اليد بمصر في المركز الرابع، اثر انهزامه أمام المنتخب المغربي في المباراة الترتيبية لتحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 28 - 24.



23 جويلية

البطولة العربية للسباحة (اليوم الثالث) - تونس تحرز ثلاث ميداليات برونزية

احرزت عناصر المنتخب التونسي للسباحة ثلاث ميداليات برونزية في اليوم الثالث من منافسات البطولة العربية المقامة بمدينة وهران الجزائرية بمشاركة 11 بلدا.



31 جويلية

وفاة الرئيس الاسبق للترجي الرياضي التونسي ورجل الاعمال عزيز زهيرعن سن 69 عاما.



شهر أوت

4 أوت

أنس جابر الى الدور ربع النهائي لبطولة سان خوزيه



تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر الى الدور ربع النهائي من بطولة سان خوزيه، بكاليفورنيا، اثر فوزها على الأمريكية ماديسون كايس المصنفة 27 عالميا بمجموعتين دون رد، تفاصيلها 7 - 5 و 6 - 1.





11 أوت

انس جابر تودع بطولة تورنتو بسبب الاصابة

خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة خامسة عالميا من الدور الثاني لبطولة تورنتو الكندية ذات 1000 نقطة بعد انسحابها من المباراة امام الصينية كينوان زهينغ المصنفة 51 عالميا بسبب الاصابة.







18 أوت

العاب التضامن الاسلامي: تونس تنهي مشاركتها في المرتبة 31 ب7 ميداليات موزعة الى فضية و 6 برونزيات



انهت تونس مشاركتها في دورة العاب التضامن الاسلامي التي احتضنتها مدينة كونيا التركية في المرتبة 31 بمجموع 7 ميداليات موزعة الى 6 برونزيات و فضية واحدة.



20 أوت

البطولة الافريقية للكرة الطائرة أقل من 21 سنة: تأهل المنتخب التونسي للدور النهائي

تأهل المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة أواسط للمباراة النهائية للبطولة الافريقية لأقل من 21 سنة بتونس، اثر فوزه على نظيره الكاميروني بثلاثة أشواط نظيفه.



24 أوت

تت أكابر و كبريات) بالمسبح الأولمبي برادستونس ترفع رصيدها الى 14 ميدالية في البطولة الافريقية للسباحة (





25 أوت

البطولة الافريقية للسباحة: احمد الجوادي يهدي تونس الميدالية الذهبية الثانية

عززت تونس رصيدها في البطولة الافريقية للسباحة للاكابر والكبريات بميدالية ذهبية جديدة احرزها أحمد الجوادي في سباق 1500م سباحة حرة بتوقيت 15دق و 33ث و 51% .



بطولة العالم للكرة الطائرة: فوز المنتخب التونسي على نظيره البورتوريكي 3 - 0

استهل المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة أكابر مشاركته في بطولة العالم في بولونيا وسلوفينيا، بفوز على نظيره البورتوريكي بنتيجة 3 أشواط لصفر، لحساب الجولة الافتتاحية من المجموعة الأولى.



بطولة افريقيا للاواسط لكرة اليد - ( رواندا 2022)

توج مننتخب مصر للاواسط لكرة اليد بالبطولة الافريقية لكرة اليد وذلك بعد فوزه في الدور النهائي على نظيره الجزائري 35-15

وانهى المنتخب الوطني التونسي للاواسط لكرة اليد مشاركته في بطولة افريقيا للأمم في المركز الثالث وراء

منتخبي مصر و الجزائر وترشح لبطولة العالم القادمة، وذلك بعد فوزه في المباراة الترتيبية على منتخب انغولا 24-22



بطولة العالم للكرة الطائرة: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الاوكراني صفر-3

انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة أكابر أمام نظيره الاوكراني بنتيجة صفر-3 في المباراة التي دارت لحساب الجولة الثانية لبطولة العالم الجارية في بولونيا وسلوفينيا.



بطولة أمريكا المفتوحة : انس جابر تتاهل إلى الدور الثاني

تاهلت اللاعبة التونسية أنس جابر إلى الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس رابع البطولات الأربعة الكبرى

"غراند سلام" بفوزها على الأمريكية ماديسون برينغل المصنفة 61 عالميا، بنتيجة 2-صفر تفاصيلها 7-5 و6-2.





شهر سبتمبر



1 سبتمبر



بطولة العالم للكرة الطائرة - تونس في الدور ربع النهائي

تاهل المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة للاكابر الى ربع نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة (بولونيا و سولوفينيا 2022 ) .





كاس العرب لاقل من 17 سنة (الدور ربع النهائي) - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الجزائري بركلات الترجيح

خرج المنتخب التونسي لكرة القدم لاقل من 17 سنة من الدور ربع النهائي لكاس العرب بخسارته امام نظيره الجزائري المستضيف بركلات الترجيح 1-3 بعدما انتهت المباراة في وقتها القانوني بالتعادل 1-1 .



2 سبتمبر

بطولة امريكا المفتوحة للتنس: انس جابر تتاهل الى الدور ثمن النهائي



تمكنت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة خامسة عالميا من تحقيق التاهل الى الدور ثمن النهائي لبطولة امريكا المفتوحة اثر فوزها على الامريكية شلبي روجرز المصنفة 31 عالميا بنتيجة 2-1(4-6 و 6-4 و 6-3) في لقاء الدور الثالث للبطولة.



3 سبتمبر

مالك الجزيري يتوج بلقب بطولة تشالنجر تولوز في صنف الزوجي

توّج اللاعب التونسي مالك الجزيري بلقب بطولة تشالنجر تولوز الفرنسية في صنف الزوجي.

وفاز مالك الجزيري رفقة الفرنسي ماكسيم جانفيه باللقب اثر الفوز في الدور النهائي على الثنائي الفرنسي تيو أريباج وتيتوان دروغي بمجموعتين دون رد، تفاصيلها 6-3 و7-6.



بطولة امريكا المفتوحة للتنس - تابعت اللاعبة التونسية انس جابر تالقها في بطولة امريكا المفتوحة للتنس "فلاشينغ ميدوز"، رابع البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، بعد ان تمكنت من الفوز على الاسترالية اليا تومليانوفيتش المصنفة 46 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-4 و7-6) لتصعد الى الدور نصف النهائي لاول مرة في مسيرتها الاحترافية.



9 سبتمبر



تاهلت اللاعبة التونسية انس جابر المصنفة خامسة عالميا لاول مرة في مسيرتها الاحترافية الى الدور النهائي لبطولة امريكا المفتوحة للتنس "فلاشينغ ميدوز"، رابع البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، بتغلبها في الدور نصف النهائي على الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 17 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-1 و6-3) في ساعة و6 دقائق.



10 سبتمببر



توج النادي الصفاسي بكاس تونس ( نسخة فرحات حشاد ) بعد فوزه في الدور النهائي للمسابقة على مستقبل المرسى بنتيجة 2- صفر بملعب حمادي العقربي برادس .

وهي الكاس السابعة في تاريخ النادي والثانية على التوالي.



أنس جابر تخسر نهائي أمريكا المفتوحة وتصعد الى المركز الثاني في التصنيف العالمي

خسرت اللاعبة التونسية أنس جابر نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس اثر هزيمتها أمام البولونيية ايغا شفاينتيك بمجموعتين دون رد، وتضمن بذلك صعودها الى المركز الثاني في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس للمرة الأولى في مسيترتها.



11 سبتمبر



البطولة الافريقية للكرة الطائرة ( اقل من 19 سنة) - المنتخب التونسي في المركز الرابع



تحصل المنتخب التونسي للكرة الطائرة ( اقل من 19 سنة) على المركز الرابع في البطولة الافريقية لصنفه ب المغرب) بعد هزيمته في المباراة الترتيبية امام نظيره الكامروني بنتيجة 1-3 .



12 سبتمبر



المنتخب التونسي للكاراتي ينهي مشاركته في بطولة شمال افريقيا في المركز الثالث



أنهى المنتخب التونسي للكاراتي مشاركته في بطولة شمال افريقيا التي دارت منافساتها في قاعة التايكواندو بالحي الرياضي بالمنزه في المركز الثالث بمجموع 40 ميدالية (8 ذهبيات و10 فضيات و22 برونزية).



22 سبتمبر.



تحضيرا للمونديال: المنتخب التونسي يفوز على منتخب جزر القمر وديا 1-صفر



فاز المنتخب التونسي لكرة القدم على منتخب جزر القمر بنتيجة 1-صفر وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب كراوسي سور سان بفرنسا وذلك ضمن التحضيرات التي يجريها منتخب نسور قرطاج استعدادا لنهائيات كاس العالم 2022 بقطر



25 سبتمبر

البطولة العربية للاندية لكرة اليد - الترجي يحسم الدربي امام الافريقي ويصعد الى النهائي

تاهل الترجي الرياضي الى الدور النهائي للبطولة العربية للاندية البطلة والفائزة بالكاس لكرة اليد بمدينة الحمامات والمؤهلة الى بطولة العالم "سوبر غلوب" بفوزه على جاره النادي الافريقي بنتيجة 28-22







27 سبتمبر

البطولة العربية للاندية لكرة اليد: الترجي الرياضي يفوز على الزمالك المصري 29-28 ويحرز اللقب

توج الترجي الرياضي التونسي بلقب البطولة العربية للاندية الابطال والفائزة بالكؤوس لكرة اليد اثر تغلبه على الزمالك المصري بنتيجة 29-28 بعد تمديد الوقت (



استعدادا لمونديال قطر 2022- المنتخب التونسي ينقاد الى خسارة ثقيلة امام نظيره البرازيلي 5-1

انقاد المنتخب التونسي الى خسارة ثقيلة امام نظيره البرازيلي بنتيجة 1-5 (الشوط الاول 1-4) في المباراة الودية لكرة القدم التي أقيمت على ملعب حديقة الامراء بباريس في اطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كاس العالم قطر 2022.





28 سبتمبر

ندوة وطنية تبحث سبل ومقاربات مكافحة العنف والشغب داخل الفضاءات الرياضية



نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الداخلية بتونس العاصمة الندوة الوطنية حول مكافحة العنف والشغب داخل الفضاءات الرياضية



29 سبتمبر

هلال الشابة يعلن عودته للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بقرار من "التاس "



اعلن هلال الشابة ان محكمة التحكيم الرياضي "التاس" اصدرت قرارا يقضي بعودة الفريق للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.







شهر أكتوبر

2 أكتوبر

بطولة افريقيا للغولف : التونسي رابح البدوي ضمن العشر الاوائل قاريا

تمكن لاعب الغولف التونسي رابح البدوي من الدخول الى قائمة افضل 10 لاعبين افريقيا بحصوله على المركز الثامن غداة مشاركة المنتخب الوطني التونسي في منافسات بطولة افريقيا للغولف بمدينة الجونة المصرية بعد ان انهت النخبة الوطنية المسابقة في المركز الرابع على مستوى ترتيب المنتخبات .



3 أكتوبر

بطولة الياسمين المفتوحة للتنس بمشاركة أنس جابر

انطلقت بمدينة المنستير بطولة الياسمين المفتوحة للتنس بمشاركة البطلة التونسية أنس جابر. .

دورة الياسمين المفتوحة للتنس - انس جابر تتخطى الروسية ايفغينيا رودينا وتعبر الى الدور الثالث

تاهلت التونسية انس جابر المصنفة ثانية عالميا الى الدور الثالث لدورة الياسمين المفتوحة للتنس ذات 250 نقطة مقابلاتها بالمنستير على ملاعب ذات ارضية صلبة بعد فوزها على الروسية ايفغينيا رودينا المصنفة 556 عالميا 2-صفر بواقع 6-1 و6-3 في المباراة التي اقيمت لحساب الدور الثاني ..



7 أكتوبر

بطولة الياسمين المفتوحة للتنس: انس جابر تنهزم امام الامريكية كلار ليو 1-2

انهزمت اللاعبة التونسية انس جابر المصنفة الثانية عالميا امام اللاعبة الامريكية كلار ليو المصنفة 73 عالميا بنتيجة 1-2 تفاصيلها 3-6 و6-4 و 4-6 وذلك في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة الياسمين المفتوحة للتنس



9 أكتوبر

تونس ُتتوج بلقب النسخة الثامنة للبطولة العربية العسكرية للتايكوندو

فازت تونس بلقب النسخة الثامنة للبطولة العربية العسكرية للتايكوندو، بقاعة رادس بعد أن تحصل المنتخب الوطني العسكري على 4 ميداليات ذهبية و (2) فضيتين وبروبرنزية واحدة (1 )

البلجيكية إليز ميرتنز تفوز بلقب دورة الياسمين المفتوحة للتنس بالمنستير

فازت البلجيكية إليز ميرتنز (المصنفة 42 في العالم) بكأس دورة الياسمين المفتوحة للتنس ذات 250 نقطة التي انتظمت بالمنستير وذلك بعد فوزها في النهائي على الفرنسية أليزي كورنيه (37) بمجموعتين (6-2 ، 6- صفر )

الترجي التونسي بطل افريقيا في كرة اليد

توج الترجي الرياضي التونسي في الحمامات ببطولة افريقيا للاندية البطلة لكرة اليد بعد فوزه على الزمالك المصري في نهائي البطولة بنتيجة 28-24





10 أكتوبر

التايكواندو: التونسي خليل الجندوبي يتقدم الى المركز الثالث عالميا في وزن اقل من 58 كلغ .

نجح لاعب التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي في التقدم الى المركز الثالث عالميا ضمن تصنيف افضل اللاعبين في وزن اقل من 58 كلغ .



15 أكتوبر

بطولة_العالم_للتجذيف - ميداليتان ذهبيتان لتونس في الفردي أواسط ووسطيات تجذيف شاطئي

احرزت تونس ميداليتين ذهبيتين في منافسات بطولة العالم للتجذيف الشاطئي سرعة التي دارت فعالياتها بساندرسفوت ببلاد الغال



23 أكتوبر

الجائزة الكبرى للتايكوندو /التونسي محمد خليل الجندوبي يحرز الميدالية الفضية



احرز التونسي محمد خليل الجندوبي الميدالية الفضية لوزن اقل من 58 كلغ في منافسات الجائزة الكبرى للتايكوندو بمدينة مانشستر الانقليزية .





29 أكتوبر

البطولة الافريقية لرفع الأثقال: الرباعة التونسية سهير الخميري تحرز 3 ميداليات فضية

أحرزت الرباعة التونسية سهير الخميري 3 ميداليات فضية في وزن (55كغ)، في منافسات البطولة الإفريقية لرفع الاثقال التي استضافتها مصر من 27 أكتوبر إلى 01 نوفمبر 2022 .



شهر نوفمبر

1 نوفمبر

أنس جابر تستهل مشاركتها في نهائيات الجولة الختامية بالهزيمة أمام سابالينكا

استهلت اللاعبة التونسية أنس جابر أولى مشاركة لها في نهائيات الجولة الختامية بالهزيمة أمام البيلاروسية أرينا بنتيجة 3-6 و7-6 و7-5 .



6 نوفمبر

استعدادا لمونديال قطر 2022 - المنتخب التونسي يتحول الى جدة لخوض التربص الاخير

له قبل التحول الى الدوحة للمشاركة في مونديال فيفا قطر

7 نوفمبر

المنتخب التونسي للبيزبول يشارك في المكسيك في بطولة العالم

للبيزيول5 بالمكسيك من 7 الى 13 نوفمبر 2022 .



12 نوفمبر

بطولة العالم للتايكوندو (مكسيك 2022) - تونس في الموعد ب5 رياضيين

شارك المنتخب الوطني للتايكوندو للمشاركة في بطولة العالم (مكسيك 2022) التي استضافتها مدينة غوادالاخارا إلى غاية 20 نوفمبر 2022 بوفد يضم 5 رياضيين (3 في صنف الرجال و2 في صنف السيدات ).

14 نوفمبر

الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن عن قائمة المنتخب التونسي في كأس العالم قطر 2022

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن قائمة ال26 لاعبا الذين سيمثلون المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كاس العالم بقطر 2022



18 نوفمبر



بطولة العالم للتايكواندو في المكسيك - ميدالية برنزية للتونسي فراس القطوسي

توج لاعب التايكواندو التونسي فراس القطوسي بالميدالية البرونزية في وزن 74 كلغ ضمن منافسات بطولة العالم للتايكواندو المقامة بالمكسيك



21 نوفمبر

بطولة العالم للتايكواندو - خليل الجندوبي يحرز برونزية وزن اقل من 58 كلغ

احرز لاعب التايكواندو التونسي خليل الجندوبي الميدالية البرونزية لوزن أقل من 58 كلغ ضمن بطولة العالم بالمكسيك اثر خسارته في الدور نصف النهائي امام الكوري الجنوبي جانغ جون.



22 نوفمبر

كاس العالم 2022- المنتخب التونسي يفرض التعادل السلبي على نظيره الدنماركي

فرض المنتخب التونسي لكرة القدم التعادل السلبي على نظيره الدنماركي في المباراة التي على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الاول لنهائيات كاس العالم التي تستضيفها قطر



26 نوفمبر

كأس العالم بقطر : المنتخب التونسي ينقاد الى الهزيمة امام نظيره الاسترالي صفر -1

على ملعب الجنوب لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ( مونديال قطر 2022)



30 نوفمبر

كاس العالم 2022 - المنتخب التونسي يفوز على منتخب فرنسا 1-صفر ويودع المونديال من الدور الأول

فاز المنتخب التونسي لكرة القدم بملعب المدينة التعليمية على نظيره الفرنسي بطل العالم بنتيجة هدف لصفر في اطار الجولة الثالثة الاخيرة للدور الاول لكاس العالم2022 وهي نتيجة لم تكن كافية ليتأهل للدور الثاني..



شهر ديسمبر

2 ديسمبر

وهبي الخزري يعلن اعتزاله اللعب دوليا

أعلن وهبي الخزري أفضل هداف تونسي في نهائيات كاس العالم اعتزاله اللعب دوليا



8 ديسمبر

أنس جابر تتوج بجائزة بطلة السلام 2022

توجت لاعبة التنس التونسية أنس جابر بجائزة "بطلة السلام " 2022 في حفل جوائز" السلام والرياضة" الذي انتظم بمدينة موناكو الفرنسية في نسخته الثالثة عشرة.



10 ديسمبر

تايكواندو (الجائزة الكبرى للرياض) -

احرز لاعب التايكواندو التونسي خليل الجندوبي الميدالية الفضية لوزن أقل من 58 كلغ ضمن منافسات الجائزة الكبرى المقامة بالعاصمة السعودية الرياض اثر خسارته في الدور النهائي امام الكوري الجنوبي جون جانغ.



11 ديسمبر

فاز العداء البارالمبي رؤي الجبابلي بالمركز الأول في سباق العدو الريفي ( كيمبار) بمنطقة بريتاني الفرنسية



16 ديسمبر

بطولة العالم لرفع الأثقال "بوقوطا كولومبيا 2022 " -

تحصل الرباع التونسي ايمن باشا ( وزن 109 كلغ) على الميدالية البرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال ببوغوتا (كولومبيا) في حركة الخطف ب175كغ.



18 ديسمبر

البطولة الافريقية للتجذيف:

أنهى المنتخب المنتخب التونسي للتجذيف مشاركته في البطولة الافريقية في المركز الثالث، خلف الجزائر و مصر، وذلك بعد حصوله على 11 ميدالية (3 ذهبيات, 5 فضيات و3 برونزيات ).



21 ديسمبر

استفتاء وكالة (وات ) لأفضل الرياضيين:

عيسى العيدوني أفضل لاعب كرة قدم لعام 2022

توّج اللاعب عيسى العيدوني بلقب افضل لاعب كرة قدم تونسي في المسابقة الرسمية للاستفتاء .

: خليل الجندوبي بلقب افضل رياضي تونسي لعام 2022

توّج لاعب التايكواندو خليل الجندوبي بلقب افضل رياضي تونسي في المسابقة الرسمية للاستفتاء .



أنس جابر افضل رياضية تونسية لعام 2022

توّجت لاعبة التنس أنس جابر بلقب أفضل رياضية تونسية في المسابقة الرسمية للاستفتاء .

وليد كتيلة أفضل رياضي بارالمبي لعام 2022

توّج وليد كتيلية بلقب افضل رياضي بارالمبي في المسابقة الرسمية للاستفتاء .

روعة التليلي أفضل رياضية بارالمبية لعام 2022

توّجت روعة التليلي بلقب أفضل رياضية بارالمبية في المسابقة الرسمية للاستفتاء .

22 ديسمبر

التصنيف الشهري للفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الـ 30 عالميا

حافظ المنتخب التونسي على مركزه الـ 30 عالميا والثالث افريقيا، في التصنيف الشهري للفيفا الخاص بشهر ديسمبر.



24 ديسمبر

توج البطل التونسي محمد فرحات شيدة بالميدالية الذهبية في اختصاص 400 متر والميدالية الفضية في اختصاص القفز الطويل المختلط، كما حقق البطل رؤي الجبابلي ذهبية سباق 1500 متر، وذلك خلال فعاليات ملتقى عمان الدولي لذوي الإعاقة، الذي نظمته اللجنة البارالمبية العمانية تحت اشراف اللجنة البارالمبية الدولية خلال الفترة الممتدة من 21 - 26 ديسمبر 2022.

26 ديسمبر

البطولة العربية لسباق الدراجات: التونسي حبورية يفوز بذهبية سباق الدراجات الجبلية

نجح ماهر حبورية في الفوز بالميدالية الذهبية لسباق الدراجات الجبلية لصنف الاكابر ضمن منافسات البطولة العربية للدراجات بمدينة الكلباء بالامارات العربية المتحدة



