الشيخ هشام بن محمود مفتيا للجمهورية التونسية

Publié le Vendredi 23 Decembre 2022 - 22:29 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة، أمرا يقضي بتسمية الشيخ هشام بن محمود مفتيا للجمهورية التونسية، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وكان رئيس الجمهورية تحول اليوم إلى مسجد جامع الزيتونة المعمور أين أدى صلاة الجمعة والتقى بالشيخ هشام بن محمود، الإمام الأول للجامع، وفق ما ورد على صفحة رئاسة الجمهورية.


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