تتواصل بالفضاء الثقافي، فندق الحدادين، وسط المدينة العتيقة بصفاقس، تظاهرة "فرجة وحكاية" في دورتها الخامسة، التي انطلقت امس الثلاثاء بذات الفضاء لتختتم يوم 23 ديسمبر بالمركب الثقافي فسيفساء بباب البحر بصفاقس، وذلك بسلسلة من العروض الفرجوية والورشات لفائدة الاطفال واليافعين وحتى الكبار منهم.

وافادت منسقة تظاهرة "فرجة وحكاية"، جهان الفقي سالم، في تصريح لـ/وات/ "ان هذه التظاهرة في نسختها الخامسة، التي اهتمت بموضوع "أعلام مدينة صفاقس وشخصيات تونسية"، تتميز عن الدورات السابقة، بتخصيص ورشات ليس لفائدة الاطفال فحسب لتشمل لليافعين والكبار، وهي على التوالي : ورشة الخزف، وورشة الرسم، وورشة القصة المصورة ، وورشة البورتريه ، وورشة البرمجة الرقمية، وورشة الغرافيتي، فضلا عن ورشة الاسفنج المضغوط المخصصة للكبار، وعرض حكواتي في ختام كل يوم من الايام المخصصة للتظاهرة".

وقد افتتحت الدورة الخامسة لتظاهرة "فرجة وحكاية" امس الثلاثاء، بعرض "براميل الجم" تخلله عرض للدمى العملاقة والدمى الذكية لنزار القمبري وجهان اللجمي، ومعرض صور فوتوغرافية حول "أعلام مدينة صفاقس"، ليختتم نشاط اليوم الافتتاحي للتظاهرة بعرض حكواتي عنوانه "الصداقة" قدمه الحكواتي ، الازهر بوعزيز، وورشة الاسفنج المضغوط لفائدة الكبار.

وتضمن برنامج اليوم الثاني من التظاهرة، عرضا موسيقيا وتقديم حكاية "عزيزة عثمانة" للحكواتية، بصوت الحكواتية آمال بوطبةا.

وسيكون الاطفال يوم غد الخميس، على موعد مع عرض شريط "علي والتنين الاخضر" باشراف الاستاذ ، فتحي الربعاوي، وعرض حكواتي عنوانه "حكايات الزمن الجميل" تقديم الحكاوتية، امتنان الكراي، اما الكبار فسيكون موعدهم مع اختتام فعاليات ورشة الاسفنج المضغوط.

وتختتم هذه التظاهرة يوم الجمعة القادم بالفضاء الثقافي "فسيفساء" وسط مدينة صفاقس، وذلك بعرض في فن الحكاية باللغة الفرنسية وعرض لنادي فنون السيرك.



