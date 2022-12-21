توّج اللاعب الدولي عيسى العيدوني، اليوم الأربعاء، بلقب أفضل لاعب كرة قدم تونسي في المسابقة الرسمية لاستفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء لعام 2022، وذلك بعد منافسة محتدمة مع اللاعب الياس السخيري المتوّج بلقب الدورة الماضية.



وأظهرت اختيارات مدربي فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الذين شاركوا في الاستفتاء، ضمن مسابقة أفضل لاعب كرة قدم، اشادة واسعة باللاعبين عيسى العيدوني والياس السخيري، تمظهرعبر نتائج التصويت الخاص بالمدربين، والتي جاءت متعادلة، بنسبة 44.44 بالمائة للعيدوني و مثلها للسخيري، قبل أن ترجح أصوات الصحفيين الرياضيين الكفة للعيدوني لاعب فراكنفاروس المجري الذي جمع 434 نقطة يليه لاعب كولن الألماني الياس السخيري برصيد 379 نقطة في المركز الثاني، و لاعب الترجي الرياضي التونسي محمد علي بن رمضان في المركز الثاث بـ 290 نقطة.



وفي ما يلي عرض لاختيارات وترشيحات عدد من مدربي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للثلاثي المتراهن على لقب الافضل :



- اسكندر القصري (الملعب التونسي):

1- الياس السخيري 2 - عيسى العيدوني 3- محمد علي بن رمضان



- داركو نوفيتش (الاتحاد المنستيري):

1- عيسى العيدوني 2- محمد علي بن رمضان 3- الياس السخيري



-أنيس بوجلبان (النادي الصفاقسي) :

1-الياس السخيري 2- عيسى العيدوني 3- محمد علي بن رمضان



- نضال الخياري (اتحاد بن قردان): 1

-عيسى العيدوني 2 - الياس السخيري 3 - محمد علي بن رمضان



- شوقي الزبيدي (مستقبل الرجيش):

1- الياس السخيري 2- عيسى العيدوني 3- محمد علي بن رمضان



- سعيد السايبي (النادي الافريقي):

1-عيسى العيدوني 2- الياس السخيري 3- محمد علي بن رمضان



- منير الشيحي (مستقبل سليمان):

1-الياس السخيري 2- عيسى العيدوني 3- محمد علي بن رمضان



- محمد علي معالج (اتحاد تطاوين):

1- عيسى العيدوني 2- الياس السخيري 3- محمد علي بن رمضان



- خالد بن يحي (النادي البنزرتي) : أعتبر أنّ المرشحين الثلاثة السخيري و العيدوني و بن رمضان يستحقون جميعهم التتويج بلقب أفضل لاعب كرة قدم رافضا تفضيل مرشح عن الآخر



