مركز الصحة الأساسية سطح جابر بالمنستير يتحصل على شهادة الاعتماد في المجال الصحي

تحصّل مركز الصحة الأساسيّة "سطح جابر" بولاية المنستير على شهادة الإعتماد بمستوى الذّهب من قبل الهيئة الوطنيّة للإشهاد والاعتماد في المجال الصحّي، وفق ما ذكرته وزارة الصحة .





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وذكرت الوزارة في بلاغ مقتضب نشرته اليوم الثلاثاء، ان الهيئة منحت هذا المركز هذه الشهادة بعد تقييم منظومة العلاج وظروف إسداء الخدمات الصحّية لفائدة المرضى ومرافقيهم إلى جانب مناهج التصّرف والحوكمة الرّشيدة.وأفادت، بأن هذه صلاحية هذه الشهادة التي دخلت حيز الاعتماد تمتد طيلة 3 سنوات، مشيرة، الى أن مركز الصحة الأساسيّة "سطح جابر" هو أول مركز صحة أساسية على مستوى وطني يتحصل على شهادة الإعتماد في المجال الصحي من طرف الهيئة الوطنية للاشهاد والاعتماد في المجال الصحي.وتوفّر الهئية خدمة الاعتماد لمؤسسات الصحة من خلال ابرام تعاقدات مع المستشفيات المحلية والجهوية والجامعية ومراكز الصحة الأساسية والمصحّات الخاصة، وفق ما ذكره في تصريح سابق ل-(وات) مدير عام الهيئة شكري حمودة.وقد بيّن حينها، ان فترة الحصول على الاعتماد تترواح من عامين الى ثلاث سنوات، مشيرا، الى أن الهيئة تلقت عديد طلبات الحصول على الاعتماد من طرف المصحات الخاصة والمستشفيات وستقوم بزيارات للمؤسسات التي شرعت في القيام باجراءات من أجل الحصول على الاعتماد.من جهتها، ذكرت مديرة الاعتماد بالهيئة سهام السعفي ، ان12 مركزا صحيا بالخط الأول تعاقدت مع الهيئة من أجل الحصول على الاعتماد، فيما تقدم 12 مركزا صحيا آخر بطلب الانخراط، كما طلبت 9 مستشفيات محلية الانضمام الى منظومة الاعتماد و3 مستشفيات جهوية.