قبلي: تواصل التحركات الاحتجاجية لعملة شركة البستنة للمطالبة بسداد اجورهم المتخلدة وتسوية وضعيتهم المهنية


Publié le Lundi 12 Decembre 2022 - 15:36 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تتواصل التحركات الاحتجاجية لعملة شركة البيئة والغراسات والبستنة التي تجددت منذ مطلع الشهر الجاري امام مقر ولاية قبلي، للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وسداد من اجورهم المتخلدة لدى الشركة


واوضح كاتب عام النقابة الاساسية لاطارات واعوان شركة البستنة الهادي لحمر ل"وات" ان الوقفة الاحتجاجية التي يتم تنفيذها صباح اليوم امام مقر الولاية تتنزل في اطار التحركات التي ينفذها العملة ويتبناها الطرف النقابي من اجل الدفاع على حقوق منظوريهم في خلاص اجورهم المتخلدة منذ اكثر من ثلاثة اشهر متالية لدى الشركة، الى جانب التاكيد على التمسك بضرورة ايجال حل جذري لمختلف اشكاليات شركة البستنة مما يمكنها من تنفيذ برنامجها الوظيفي

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واضاف لحمر ان العودة للتحركات الاحتجاجية التي تم تعليقها منذ شهر سبتمبر الماضي، مرده تكرر نفس الاشكاليات التي تعانيها شركة البستنة والمتمثلة اساسا في عجزها عن سداد الاجور لعدة اشهر متتالية مع غياب رؤية واضحة من الطرف الحكومي حول كيفية ضمان حقوق العملة وتفعيل هذه الشركة التي تظل في حاجة الى مرافقة مالية الى حين تمكنها من تحقيق برنامجها الوظيفي وانجاز بعض المشاريع التي من شانها دعم مواردها

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