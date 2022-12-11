مجلس الأعمال التونسي الإفريقي سيطلق قريبا اول حاضنة مؤسسات افريقية ناشئة لاستقطاب الشباب الراغب في التسويق في افريقيا جنوب الصحراء

أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، انه سيطلق قريبا اول حاضنة مؤسسات افريقية ناشئة "تونيزيا أفريكا يبزنس انكيوبايتر" في إطار مبادرات جديدة سيحتضنها مقره الجديد. ليكون مشروعا رائدا لاستقطاب الشباب الإفريقي والتونسي المهتمين بالتسويق في افريقيا جنوب الصحراء.





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وأوضح رئيس مجلس الاعمال، انيس الجزيري ان تونس تعد حوالي 10 الاف طالب افريقي سيتم اختيار عدد من الكفاءات منهم ليقع احتضانهم وتاطيرهم وتكوينهم وربطهم بالمؤسسات التونسية ملاحظا انه "عندما يرجع هذا الشاب الى بلده يكون له مشروعه الخاص جاهز وشريك تونسي بما يمكن من خلق ديناميكية جديدة لعلاقات تونس بالدول الافريقية ".وحسب انيس الجزيري، رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي، الذي يعد منظمة غير حكومية، فانه من المنتظر ان يستهل برنامج سنة 2023 بتنظيم الدورة الاولى للمعرض التونسي الليبي للصناعة والتجارة بمصراتة بليبيا من 16 الى 18 جانفي 2023 تحت شعار "تونس ليبيا بوابة لافريقيا".كما يعتزم المجلس المشاركة في عدد من التظاهرات الدولية منها منتديات اقتصادية دولية واقليمية وتنظيم عدد من البعثات متعددة القطاعات في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا ورواندا وموريتانيا والكامرون والكوت ديفوار وكذلك الدورة الثالثة للمنتدى التونسي الافريقي للتمكين والدورة السادسة لأحد اكبر المنتديات العالمية الخاصة بالاستثمار وهو منتدى تمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا "فيتا2023".يشار الى ان مجلس الاعمال التونسي الافريقي أسسه متدخلون في القطاع الاقتصادي وشخصيات تونسية بهدف وضع إفريقيا والفاعلين الاقتصاديين فيها ضمن اهتمامات الحكومة التونسية. ويعمل المجلس، أيضا، على تحقيق التقارب بين الدول الإفريقية وتطوير التعاون جنوب/جنوب إضافة الى تحسين تموقع تونس في السوق الافريقية وتقديم مقترحات لتسيير الاستثمار في القارة السمراء.وقد تم اختيار رئيس المجلس انيس الجزيري مؤخرا من بين 100 صاحب اعمال مؤثر في افريقيا يساهم في دعم الاقتصاد التونسي وفي افريقيا في سنة 2022.