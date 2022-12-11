كأس العالم 2022 - ديشامب يعرب عن سعادته بالفوز ويؤكد أن مهمة لاعبيه أمام المغرب لن تكون سهلة

أعرب ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم عن سعادته بفوز منتخب بلاده على نظيره الإنقليزي وتأهله لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وقال ديشامب، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن الفوز الذي حققه المنتخب الفرنسي سيكون دافعا له للمضي في طريق الدفاع عن لقبه والتتويج للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخ فرنسا، مشيرا إلى أن لاعبيه لديهم الكثير لتقديمه في النسخة الحالية من المونديال، وقد لعبوا مباراة مميزة في الهجوم والدفاع واستطاعوا التفوق على منتخب إنجلترا بجدارة.





وشدد على أنه سيبدأ التحضير للقاء المغرب في نصف النهائي اعتبارا من يوم الأحد، وسيعمل على معالجة أي قصور في أداء المنتخب مشددا على ضرورة التركيز لتخطي المنتخب المغربي الأربعاء المقبل، مؤكدا أن مهمة لاعبيه لن تكون سهلة، وواصفا أسود الأطلس بأنهم مفاجأة المونديال.



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وأثنى المدرب الفرنسي على أداء لاعبيه أمام إنقلترا، وقال إنهم صمدوا أمام مد هجومي قوي ومتواصل طيلة زمن المباراة، مشيدا بالحارس هوغو لوريس في تعامله مع المباراة وتصديه للعديد من الكرات الخطيرة.

ورفض ديشامب الحديث عن مستقبله مع المنتخب الفرنسي، قائلا إنه يفكر فقط في مواصلة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في النسخة الماضية من المونديال (روسيا 2018).



وشدد على أنه سيبدأ التحضير للقاء المغرب في نصف النهائي اعتبارا من يوم الأحد، وسيعمل على معالجة أي قصور في أداء المنتخب مشددا على ضرورة التركيز لتخطي المنتخب المغربي الأربعاء المقبل، مؤكدا أن مهمة لاعبيه لن تكون سهلة، وواصفا أسود الأطلس بأنهم مفاجأة المونديال.وأثنى المدرب الفرنسي على أداء لاعبيه أمام إنقلترا، وقال إنهم صمدوا أمام مد هجومي قوي ومتواصل طيلة زمن المباراة، مشيدا بالحارس هوغو لوريس في تعامله مع المباراة وتصديه للعديد من الكرات الخطيرة.ورفض ديشامب الحديث عن مستقبله مع المنتخب الفرنسي، قائلا إنه يفكر فقط في مواصلة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في النسخة الماضية من المونديال (روسيا 2018).