وزارة املاك الدولة تدعو متساكني حي العمال 1 من معتمدية جرزونة الى تقديم ملفات تسوية وضعيتهم


Publié le Jeudi 08 Decembre 2022 - 22:45 قراءة: 0 د, 44 ث
      
دعت وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية أصحاب المحلات السكنية بالتجمع السكني حي العمال 1 الكائن بمعتمدية جرزونة من ولاية بنزرت الذين تتوفر فيهم شروط التسوية المنصوص عليها الى تقديم مطالب التسوية بالادارة الجهوية ببنزرت.


وتتضمن ملفات التسوية نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من بطاقات تعريف المعنيين بالتسوية / حجة وفاة/ توكيل عند الاقتضاء والوثائق المتعلقة بانجرار التصرف في العقار على غرار عقد بيع وعقد هبة وكتب تنازل وحجة وفاة.

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ويتعين تقديم وثيقة تفيد تشييد المحل السكني قبل سنة 2000، على غرار وثيقة الربط بالشبكات العمومية كالماء أو الكهرباء أو قنوات التطهير أو وثيقة استخلاص الأداء الموظف على العقارات المبنية يكون تاريخها قبل سنة 2000.

وتندرج هذه التسوية في اطار تنفيذ مقتضيات الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وتبعا لمصادقة اللجنة الجهوية للتقسيمات ببنزرت بجلستها المنعقدة بتاريخ 01 ديسمبر 2022 .
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