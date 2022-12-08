تونس تعيد تنظيم المدرسة الوطنية للديوانة من خلال منحها استقلالية اكبر في التسيير وتوسيع دائرة التكوين الجهوي والمختص

أعادت تونس تنظيم المدرسة الوطنية للديوانة عبر ضبط النظام المالي والاداري لتأمين تكوين شامل في المجالات العلمية والتقنية ذات الصلة بالديوانة ووسعت دائرة التكوين عبر تركيز4 مراكز تكوين إقليمية الى جانب احداث مجالس مختصة.





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وستتمتع المدرسة الوطنية للديوانة ، وفق قرار صدر بالرائد الرسمي عدد 134 لسنة 2022 ، بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالماليةوتؤمن المدرسة التكوين الأساسي للمنتدبين من أعوان الديوانة والمساهمة في إعداد وتنظيم المناظرات الداخلية والخارجية لفائدة الإدارة العامة للديوانة وتبادل الخبرات وتنظيم دورات تكوين مشترك مع هياكل ومؤسسات التعليم والتكوين الوطنية والدّولية والقيام بالبحوث وإصدار النشريّات.ويشرف على تسيير المدرسة مدير عام يعين بمقتضى أمرمن بين ضبّاط الديوانة الذين لهم رتبة عميد للديوانة منذ 3 سنوات على الأقلّ شريطة أن يكون متحصّلا على شهادة الأستاذيّة أو شهادة معادلة لها أو باشر خطّة مدير للديوانة لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات.وينظرمجلس التوجيه ويبدي رأيه خاصّة في تنظيم التكوين بالمدرسة الوطنيّة للديوانة والتسيير الإداري والمالي للمدرسة والتوجهات العامّة في ميدان التكوين وتطوير الكفاءات والمسائل البيداغوجية والمناهج العلمية والأولويّات في مجال البحوث والدراسات.ويختص مجلس التأديب في النظر في حالات الإخلال بالتراتيب التي يضبطها النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للديوانة ويقترح الإجراءات اللازمة في الغرض ويضبط النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للديوانة تركيبة مجلس التأديب وتراتيب سيره والعقوبات التي توجّه للمتكوّنين المخالفين.وتكلّف إدارة التكوين الجهوي والمختصّ بعدة مهام من بينها الإشراف على التكوين المستمر لأعوان الديوانة المباشرين لوظائفهم على المستوى الجهوي بالمراكز الجهويّة للتكوين الديواني والسّهر على تطبيق النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للديوانة بها.وتتولى المراكز الجهويّة للتكوين الديواني تنفيذ برامج التكوين المستمر لأعوان الديوانة المباشرين لوظائفهم على المستوى الجهوي، ويمكنها أن تلبي حاجيات التكوين بمقابل أو بدون مقابل لفائدة هياكل ومؤسسات خارجيّة على الصعيد الوطني في إطار التعاون أو بمقتضى اتفاقيات.وتتمثّل المراكز الجهوية للتكوين الديواني في المركز الجهوي للتكوين الديواني بالشمال الغربي والوسط الشرقي والوسط الغربي بالجنوب وتتولي هذه المراكز تنفيذ برامج تكوين أعوان الديوانة في مجالات الإختصاص ذات العلاقة بالعمل الديوانيوتتمثّل مراكز التكوين المختصّ في مركز تدريب الأنياب بالحبيبيّة ومركز التدريب في مجال أمن الطيران المدني ومركز التدريب في التفتيش بالأشعة ومركز التدريب البحري ومركز التدريب حول كشف المواد الخطرة على غرار النووية والمشعّة والبيولوجية والكيميائية والمتفجّرة ومركّب الرماية بالمدرسة الوطنيّة للديوانة.وخول الامر إلحاق المدرسين والباحثين بالمدرسة الوطنية للديوانة لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد وبالنسبة لموظفي الإدارات العمومية فإنّه يتمّ الإبقاء عند انتهاء فترة الإلحاق بالمدرسة على المرتب والامتيازات الراجعة لوظائفهم الأصلية قبل الإلحاق، وذلك لمدة سنة من تاريخ إنهاء الإلحاق إذا لم تكن أسباب هذا الإنهاء تأديبية.وتتكوّن مداخيل المدرسة الوطنية للديوانة من مداخيل عادية منها المنح المسندة من قبل الدولة والمداخيل المتأتية من أنشطة المدرسة الوطنية للديوانة والمراكز الراجعة لها بالنظر و المداخيل غير العادية المتمثلة الإعانات والهبات والوصايا الممنوحة.وينص الامر على ضرورة تعيين محاسب عمومي لدى المدرسة الوطنية للديوانة بقرار من الوزير المكلّف بالمالية ويكلّف بالقيام بالعمليات المالية والمحاسبية الخاصة بتنفيذ ميزانية المدرسة طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.