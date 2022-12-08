بنزرت: الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات تسجل 60 مخالفة انتخابية منها 45 مخالفة ضد مجهول

سجلت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت 60 مخالفة انتخابية، منذ بداية الحملة الانتخابية وحتى يوم امس الاربعاء ، وفق ما افاد به رئيس الهيئة مجيب قديش.





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واوضح قديش ل"وات"، ان من بين المخالفات 45 مخالفة مسجلة ضد مجهول تعلقت بتمزيق معلقات انتخابية ، وتعلقت بقية المخالفات، التي تم ابلاغ المصالح الامنية بها وتحرير محاضر أمنية بشانها، بتعليق بيانات وصور الانتخابية في غير الاماكن المخصصة لها ، وتكوين مركز نداء، بعد تعمد عدد من المترشحين تسجيل ارقام هواتف بعض الناخبينوتعلقت تهم اخرى بمشادة كلامية وتمزيق بيان انتخابي بين مترشحين اثنين من نفس الدائرة ، وتسجيل هضم حق موظف اثناء اداء وظيفه وذلك بعد تسجيل اعتداء لفظي على مراقب معتمد، وتسجيل شكوى احد الناخبين ضد مرافق لاحد المترشحين مفادها تعمد تسليمه مبلغ 40 دينارا من اجل التصويت للمترشح الذي يرافقه، حيث تم الاستماع من قبل مكتب الهيئة للشاكي والمشتكى به في انتظار ما ستسفر عنه الابحاث الامنية، كما تم تسجيل مخالفة استعمال تجهيزات الدولة من قبل احد المترشحين ، وشكوى موثقة من قبل احد المترشحين بزميل مترشح من ذات الدائرة مفادها استعمال تجهيزات الدولة .ومن جهة اخرى، افاد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بان مرحلة تكوين رؤساء واعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع ، متواصلة، مع تسجيل سحب اسماء حوالي 110 اشخاص تبين انهم من المزكين وسيتم تعويضهم تباعا بالتوازي مع تواصل تعليق اسماء بقية المترشحين لرئاسة وعضوية مكاتب الاقتراع بمقر الهيئة وموقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي في اطار ضمان شفافية العملية وحيادية الجميعيشار الى ان عدد رؤساء واعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع بالجهة الانتخابية ببنزرت يوازي 2324شخصا ، وعدد مراكز الاقتراع يبلغ 208 مراكز ، وعدد مكاتب الاقتراع يبلغ 587 مكتبا وعدد المراقبين للحملة يبلغ 74 شخصا وعدد الناخبين ما يزيد عن 480 الف ناخب ، بحسب المديرة الجهوية للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ابتسام التركي .يذكر ان الدائرة الانتخابية بولاية بنزرت ترشح بها للانتخابات التشريعية المقررة نهار 17 ديسمبر 2022 ، ما يوازي 39 شخصا موزعين على 7 دوائر انتخابية هي دائرة بنزرت الشمالية، ودائرة بنزرت الجنوبية، ودائرة جرزونة ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان، ودائرة سجنان وجومين وغزالة، ودائرة منزل بورقيبة وتينجة، ودائرة ماطر وأوتيك، ودائرة غار الملح والعالية رأس الجبل والماتلين ورفراف.