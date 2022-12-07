قبلي: تجدد التحركات الاحتجاجية لعملة شركة البستنة للمطالبة بسداد اجورهم وتسوية الوضعية المالية للشركة

نفذ عدد من عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة، صباح اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية امام مقر ولاية قبلي طالبوا خلالها بسداد اجورهم المتخلدة لدى الشركة وتسوية وضعياتهم المهنية





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واوضح كاتب عام النقابة الاساسية لاطارات واعوان شركة البستنة الهادي لحمر ل"وات" ان التحرك الاحتجاجي للعملة اليوم امام مقر الولاية هو الثاني من نوعه منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري الذي تخللته ايضا تحركات احتجاجية لعدد من منظوري الشركة بمقرات عدد من المعتمديات للمطالبة بخلاص اجور العملة للثلاثة اشهر الماضية مع الالتزام بالاتفاقات السابقة بين الطرف النقابي وسلطة الاشراف سواء الجهوية او المركزيةواضاف لحمر ان التحركات الاحتجاجية ستتواصل تباعا وبشكل تصعيدي سيطال مختلف مقرات السيادة وحضائر الانتاج التابعة للشركات البترولية وشركات استخراج الغاز المنتصبة بالصحراء، وذلك للتاكيد على تمسك العملة والطرف النقابي بالمطلب الرئيسي وهو تسوية الوضعية المالية لشركة البستنة بالشكل الذي يسمح لها بالايفاء بالتزاماتها المالية تجاه عملتها وانجاز برنامجها الوظيفي على النحو الامثلواشار الى ان الطرف الحكومي لم يلتزم بضمان المرافقة المالية للشركة كما ان النقابة الاساسية لاطارات واعوان البستنة والاتحاد الجهوي للشغل لم يتلقوا اية وثائق رسمية حول توجه الحكومة لتسوية وضعية العملة، وفق قوله.