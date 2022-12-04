استعدادا لمونديال 2023 - المنتخب التونسي في تربص تحضيري بالحمامات من 7 الى 16 ديسمبر

اعلن مدرب المنتخب التونسي لكرة اليد باتريك كازال عن قائمة من 20 لاعبا للمشاركة في تربص تحضيري من 7 الى 16 ديسمبر الجاري بمدينة الحمامات في اطار الاستعدادات لبطولة العالم القامة المقررة في بولونيا والسويد من 11 الى 29 جانفي المقبل.





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واضافت الجامعة التونسية لكرة اليد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان اللاعبين الذين ينشطون في الخارج سيلتحقون بالمنتخب بداية من التربص الموالي المبرمج من 19 الى 23 ديسمبر بالحمامات ايضا.يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض المونديال ضمن المجموعة الثامنة الى جانب الدنمارك وبلجيكا والبحرين.اصيل النملي - مطيع ليمام - اسامة البوغانمي - غسان التومي - اسامة الرميكي - حازم باشا - يوسف معرف - اسكندر زايد - بلال العبدلي - ريان زرياط - عبد الحق بن صالح - اشرف المرغلي - طه السماوي - طارق جلوز - عصام رزيق - محمد علي بحر - اسلام الجبالي - جهاد جاء بالله - رامي حمام - غازي بن غاليهذا وسيشارك المنتخب التونسي في اطار تحضيراته للمونديال في دورة "يالو كاب" المقررة ببولونيا حيث سيواجه خلالها منتخب البلد المنظم يوم 28 ديسمبر (س 18 و30دق) ومنتخب البرازيل يوم 29 ديسمبر (س 15 و30دق) ومنتخب كوريا الجنوبية يوم 30 من الشهر ذاته (س 15 و30دق). كما سيخوض المنتخب التونسي اختبارين وديين في الجزائر امام منتخب الخضر يومي 4 و6 جانفي على الساعة الخامسة مساء.وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب التونسي في المونديال13 جانفي 2023(س 18) تونس - البحرين15 جانفي 2023(س 18) تونس - بلجيكا17 جانفي 2023(س 20 و30دق) تونس - الدنمارك