كأس العالم قطر 2022.. إنقلترا والسنغال مواجهة مرتقبة غدا للعبور لربع النهائي

يخوض منتخبا إنقلترا والسنغال مواجهة مرتقبة حاسمة يوم غدٍ /الأحد/ على ملعب البيت في مدينة الخور، في الدور ثمن النهائي من نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكان المنتخبان قد تأهلا من دور المجموعات بعد أن تصدر منتخب إنقلترا المجموعة الثانية، فيما تأهل منتخب السنغال كثاني المجموعة الأولى.



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وجمع منتخب إنقلترا 7 نقاط في صدارة مجموعته الثانية دون خسارة والتي كانت تضم بجواره منتخبات أمريكا وإيران وويلز، حيث حقق منتخب إنقلترا فوزاً كبيراً في المواجهة الافتتاحية على نظيره الإيراني بستة أهداف مقابل هدفين، وتعادل في الجولة الثانية مع منتخب أمريكا بدون أهداف، واختتم مواجهات المجموعة بالفوز على ويلز بثلاثة أهداف دون مقابل.أما منتخب السنغال فقد حصل على المركز الثاني في المجموعة الأولى والتي كانت تضم هولندا وقطر والإكوادور، حيث بدأ مواجهاته بالخسارة أمام منتخب هولندا بهدفين دون مقابل، ونجح بعدها في الفوز على منتخب قطر المستضيف بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وحقق في الجولة الختامية بدور المجموعات انتصاره الأهم على منتخب الإكوادور بهدفين مقابل هدف واحد.ويطمح المنتخب الإنقليزي بقيادة مدربه غاريت ساوثغيت مع هذا الجيل المتميز من اللاعبين، وفي مقدمتهم هاري كين وفيل فودين وماركوس راشفورد لتحقيق الفوز في هذه المواجهة أمام السنغال ثم مواصلة اللعب في الأدوار الإقصائية التالية حتى النهاية، وتكرار ما فعله جيل الكرة الإنجليزية في الستينيات عندما فاز باللقب العالمي 1966.في المقابل لا يقل منتخب السنغال طموحاً عن منافسه مع فارق التطلعات، إذ يأمل في تجاوز منافسه الإنقليزي، والتأهل إلى ربع النهائي كما فعل جيل بداية الألفية الثانية الذي تأهل إلى ربع نهائي مونديال 2002 بفوزه على منتخب السويد قبل خسارته بعد ذلك من منتخب تركيا في ربع النهائي بهدف قاتل.ويعول المنتخب السنغالي بقيادة المدرب أليو سيسيه في ظل غياب نجمه ساديو ماني بسبب الإصابة على قدرات أبرز لاعبيه كالجناح السريع إسماعيلا سار والقائد خاليدو كوليبالي وحارس المرمى إدوارد ميندي.وسيواجه الفائز من هذه المواجهة "إنقلترا والسنغال" في الدور المقبل "ربع النهائي"، الفائز من مواجهة فرنسا متصدر المجموعة الرابعة وبولونيا وصيف المجموعة الثالثة.