قفصة: قافلة طبية متعددة الإحتصاصات من مستشفى سهلول تجري عيادات طبية مجانية ببلخير من ولاية قفصة

نظّم مكتب تونس لجمعية العون المباشر الكويتية اليوم الأحد قافلة طبية متعددة الإختصاصات من المستشفى الجامعي سهلول بسوسة لفائدة متساكني

منطقة بلخير من ولاية قفصة وذلك في إطار تدخلاتها الصحّية والإجتماعية والخيرية بعدد من مناطق البلاد.



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وأفادت الكاتبة العامة لجمعية بلخير للمحافظة على التراث التي ساعدت إلى جانب الإدارة الجهوية بقفصة والمستشفى المحلّي بالمنطقة على تنظيم هذه القافلة أن الفريق الطبّيالذي ضم مختصين في طب النساء و التوليد وطب العظام و المفاصل وطب الأسنان وطب الأطفال وجراحة الأورام والطب الباطني وطبّ الغدد وأمراض السكري وضغطالدم وطبّ العائلة أجرى بمستشفى بلخير كشوفات وفحوصات طبية على كل المتوافدين والبالغ عددهم (500 من متساكني الجهة) إلى جانب إجراء حملات لتقصّي بعضالأمراض المزمنة على غرار السكري وضغط الدم والغدد والسرطان.ولفتت الى أن جمعية العون المباشر وفرت بالمناسبة كميات من الأدوية التي تم توزيعها على المرضى وفق قائمة أعدها الأطباء بعد إجراء الفحوصات عليهم كما تمّ توجيهعدد آخر من المرضى إلى مستشفيات جامعية لإتمام الفحوصات.وللاشارة يفتقر المستشفى المحلّي ببلخير إلى أطباء الإختصاص بإستثناء الطب العام وطبيب أسنان فإن هذا المسشفى كأغلب مستشفيات الولاية لا يتوفر به أطباءالإختصاص.وقال مسؤول قسم المشاريع بجمعية العون المباشر وليد نويقص أن هذه القافلة الصحية متعددة الإختصاصات تأتي في إطار معاضدة طب الإختصاص بالجهة لافتا الى أنهاالقافلة الأولى بمنطقة بلخيرية والسادسة التي تنظمها الجمعية بولاية قفصة بعنوان سنة 2022 .كما سبق للجمعية تنفيذ مشاريع في المجال الإجتماعي على غرار إنجاز بئر لتزويد منطقة رواشد بمعتمدية بلخير بمياه الشرب و بئر آخر بالمستشفى الجهوي بقفصة لمواجهةمشكل إنقطاع المياه عنه.وأكد وليد نويقص في هذا الصدد أن جمعية العون المباشر تعتزم بعنوان سنة 2023 إنجاز بئرين للمياه بمستشفى بلخير وبمستشفى المظيلة.