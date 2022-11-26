فاز النادي النسائي بقرطاج بلقب الكأس الممتازة للكرة الطائرة (كبريات) للموسم الرياضي، 2021 - 2022، اثر فوزه مساء اليوم السبت بقاعة بن عمار –حلق الوادي على النادي الافريقي بنتيجة (3-0) وجاءت تفاصيل الأشواط (23/25-20/25-20/25)

ويعتبر هذا اللقب الرابع للنادي النسائي بقرطاج، بعد سنوات (2017 و 2020 و 2021)







سجل السوبر لصنف الكبريات:

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- النادي الصفاقسي: (5ألقاب)- 2005 و2007 و 2010 و 2018 و 2019

-النادي النسائي بقرطاج (4 ألقاب) :2017 و 2020 و 2021 و 2022

- اتحاد قرطاج: 2009 - الهلال الرياضي : 2008 - الاولمبي ألقليبي 2003 –



سجل السوبر لصنف الكبريات:- النادي الصفاقسي: (5ألقاب)- 2005 و2007 و 2010 و 2018 و 2019-النادي النسائي بقرطاج (4 ألقاب) :2017 و 2020 و 2021 و 2022- اتحاد قرطاج: 2009 - الهلال الرياضي : 2008 - الاولمبي ألقليبي 2003 –