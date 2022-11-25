سيدي بوزيد: ندوة جهوية للتعريف بمشروع حماية وإعادة تأهيل التربة المتدهورة في تونس

نظّم الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد، اليوم الجمعة، ندوة جهوية للتعريف بمشروع "حماية وإعادة تأهيل التربة المتدهورة في تونس".





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وبيّن رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد، علي البراهمي، في تصريح لـ"وات"، أن المشروع ينجز في إطار تعزيز قدرات الفلاحين على الزيادة في الانتاج والإنتاجية، والتفاعل مع التحديات الجديدة للأمن الغذائي خاصة في مجال المحافظة على التربة والتأقلم مع التغيرات المناخية.وأوضح أن هذه الندوة الجهوية تأتي للتعريف بمشروع حماية وإعادة تأهيل التربة المتدهورة في تونس المندرج في اطار اتفاقية شراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون والإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، وتهدف الى نشر الممارسات الجيدة وتوعية الفلاحين في مجال الادارة المستدامة للتربة، وسيتم تنفيذها في ولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين.ومثّلت الندوة فرصة لطرح مشاكل قطاع الفلاحة من طرف عدد من الفلاحين الذين أكدوا على ضرورة مساندة الدولة لهذا القطاع الذي يشهد أزمة كبيرة أثقلت كاهل الفلاح وستكون نتائجها وخيمة نظرا لأهمية قطاع الفلاحة، وفق تعبيرهم.