انطلقت، صباح اليوم السبت، بأحد الفضاءات السياحية بمدينة دوز من ولاية قبلي، فعاليات النسخة الثالثة من "الايام الطبية العالمية نفزاوة لطب الشيخوخة" التي تنظمها على امتداد يومين جمعية صحتي وتطوير القطاع الطبي بقبلي، تحت اشراف الادارة الجهوية للصحة، وبالتعاون مع عدة جمعيات علمية تونسية وعالمية اهمها الجمعية التونسية لطبّ المسنين.





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وأوضحت رئيسة جمعية صحتي وتطوير القطاع الطبي، الدكتورة زينة حفيظ، في تصريح لـ"وات"، أن هذه الايام الطبية تنتظم هذه السنة حول موضوع مرض ضغط الدم عند المسن، وترمي بالاساس الى تعزيز معارف الاطارات الطبية وشبه الطبية بسبل رعاية المسنين الحاملين لبعض الامراض المزمنة وخاصة منها ضغط الدم، مع مواكبة أحدث البحوث الطبية في التوقي من هذا المرض ومعالجته.ويتضمن برنامج هذه الايام الطبية عدّة ورشات في التغذية عند المسنّ والمصاب بضغط الدم، وحول التغيّر المفاجئ في تصرّفات المسنّ، علاوة على تقديم جملة من المحاضرات يؤمنها عدد من الأطباء من كليّات الطب بتونس والمنستير وصفاقس تتمحور أغلبها حول الاعراض الخصوصية لمرض ضغط الدم عند المسن ومضاعفاته وكيفية التداوي والوقاية منه، وفق المصدر ذاته.ومن ناحيتها، أكدت رئيسة الجمعية التونسية لطب المسنين والاكاديمية المغاربية لطب المسنين، الدكتورة سنية الحمامي، أن هذه الايام الطبية ستبحث بالاساس في أسباب تنامي الاصابة بمرض ضغط الدم لدى المسنين، والتعرّف على الأدوية الناجعة للحدّ من مضاعفاته، مع الوقوف على مخاطره وتأثيره على بعض أعضاء الجسد خاصة منها الكلى والقلب.وأشارت سنية الحمامي إلى ان هذه التظاهرة ستتوّج بورقة عمل يتم توزيعها على المشاركين، تحثهم القيام بالفحوصات الضرورية للمسنين من اجل اكتشاف ضغط الدم بصفة مبكرة تساعد في تفادي التعكرات الصحية التي قد تصيب المسن على جميع المستويات.