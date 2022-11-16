تطور عدد التونسيين المنتدبين في الخارج في اطار التعاون الفني بنسبة 51 بالمائة الى حدود 31 أكتوبر 2022

تطور عدد التونسيين المنتدبين في الخارج عن طريق الوكالة التونسية للتعاون الفني بنسبة 51 بالمائة خلال الفترة المتراوحة من غرة جانفي الى 31 أكتوبر 2022 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، ليبلغ 2998 منتدبا خلال ذات الفترة من 2022 الى 1976، حسب بلاغ اليوم الاربعاء للوكالة.





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وورد على الوكالة خلال نفس الفترة من سنة 2022 ما عدده 120عرض انتداب متأتية من طلبات مؤسسات بالخارج لانتداب كفاءات تونسية، كما تم خلال نفس هذه الفترة إجراء 33 مقابلة انتداب، 20 منها عن بعد 13 حضوريا بمقر الوكالة .وتصدر قطاع الصحة قائمة الانتدابات بـ 1021 إطارا طبيا وشبه طبي أي ما يعادل 34 بالمائة من مجموع الانتدابات يليه التربية والتعليم بـ 755 منتدبا ثم قطاع الهندسة بـ 484 منتدبا و343 منتدبا في مجال الاعلامية.أما بخصوص التوزيع الجغرافي، فقد استقطبت البلدان العربية 1223 منتدبا أي بنسبة 41 بالمائة من المجموع العام ثم البلدان الأوروبية بـ 1097 منتدبا والبلدان الأمريكية والآسيوية بـ 515 منتدبا فالبلدان الإفريقية بـ 102 منتدبين.وتتصدر كندا وفرنسا المركز الأول من مجموع البلدان المنتدبة للكفاءات التونسية خلال هذه الفترة، حيث تم التعاقد مع 476 تونسيا في كل منهما في عدة الاختصاصات كالمجال الصحي والتعليم والخدمات والمهن والإعلامية والاتصال، تليها المملكة العربية السعودية بتعاقدها مع 428 إطارا تونسيا أغلبهم في المجال الصحي والتعليم والرياضة ثم ألمانيا بـ 367 منتدبا في المجال شبه الصحي، وسلطنة عمان بـ 354 منتدبا في المجال الشبه صحي والتعليم الثانوي.يشار الى أن العدد الجملي للمتعاونين والخبراء الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني يبلغ حاليا 22488 متعاونا.وشهد عدد الدورات التدريبية خلال هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا اذ بلغ14 دورة شارك فيها 501متدرب من غينيا وجزر القمور والتشاد وبلدان منظمة التعاون الإسلامي في عدد من المجالات اهمها التصرف في المياه المستعملة والصحة ومقاومة "كوفيد 19" والطاقات المتجددة.