الإبقاء على راشد الغنوشي بحالة سراح بعد سماعه طيلة 14 ساعة

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 المتعهد بملف ما بات يعرف بقضية شركة انستالينغو في ساعة متاخرة من مساء الخميس الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح وذلك بعد مثوله كامل اليوم للتحقيق باعتباره من ذوي الشبهة في هذا الملف التحقيقي .





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وذكر راشد الغنوشي في تصريح اعلامي ان قاضي التحقيق قرر بعد 14 ساعة من الاستنطاق الافراج عنه وابقائه في حالة سراح معتبرا " ان قرار قاضي التحقيق يكذب ويفند كل التهم الموجهة اليه والتي وصفها بالخطيرة حيث تصل الاحكام فيها الى الإعدام وفق تقديرهوأضاف الغنوشي ان قرار قاضي التحقيق بابقائه بحالة سراح" يؤكد مرة أخرى انتفاء الجرائم التي تجرم النهضة ورئيسها" مشيرا الى ان محاميي الدفاع فندوا كل التهم الموجهة اليه والمتعلقة بالخصوص بعلاقة الغنوشي ببعض المشمولين بالبحث في ملف انستالينغوواعتبر الغنوشي "ان الذين فشلوا في التفوق على حركة النهضة عبر صناديق الاقتراع يعملون بكل الطرق على تجريم النهضة وقياداتها وتلفيق واصطناع التهم لها مثل ما كان الشأن في عهدي بورقيبة وبن علي قائلا "ان الديكتاتورية في تونس تعيش ايامها الأخيرة " "وبين من جانبه عضو فريق الدفاع عن راشد الغنوشي سامي الطريقي في تصريح لوات ان 30 محاميا "تجندوا" طيلة 14 ساعة "لدحض" التهم الموجهة لموكله مشيرا الى ان لسان الدفاع فند كل التهم الموجهة للغنوشي والمتعلقة بالخصوص بوقائع القتل وتحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض وتبييض الأموال وجملة من الأفعال الغير موجودة والمدرجة في ملف القضيةوقال سامي الطريقي ان حشر راشد الغنوشي في قضية انستالينغو تم بعد اعفاء قاضي التحقيق الأول الذي كان متعهدا بالقضية في قضية انستالينغو الأولى مؤكدا ان قاضي التحقيق الثاني تبين له بعد 14 ساعة من المداولات ان كل التهم الموجهة لراشد الغنوشي تفتقر الى كل سند شكلي وقانوني وتشوبها جملة من الاخلالات الإجرائية الفاضحة وفق تقديرهيذكر ان عددا من انصار حركة النهضة رابطوا كامل اليوم الخميس امام مقر المحكمة الابتدائية سوسة 2 للتعبير عن تضامنهم مع رئيس الحركة راشد الغنوشيعماد