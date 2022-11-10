وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعصير شبكة الطرقات المرقمة موزعة على 05 ولايات

اعلنت وزارة التجهيز والإسكان، عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعصير شبكة الطرقات المرقمة الممول بالشراكة بين الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بكلفة جملية تقدر ب735 مليون دينار





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ويتضمن البرنامج، تهيئة وتهذيب 230.6 كلم من الطرقات المرقمة بولايات القيروان وسيدي بوزيد وقفصة وسليانة والقصرين موزعة على جزئين حيث يحتوى كل جزء على عدة أقساط، وفق بيانات تم تقديمها، امس الاربعاء، خلال ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز.كما يشتمل البرنامج على مضاعفة الطريق الوطنية رقم2 بين مدينتي النفيضة والقيروان بطول 56 كلم موزعة على قسطين بولايتي سوسة و القيروان.ومن المنتظر أن تنطلق أشغال الجزء الأول، المتكون من أربعة أقساط، في الثلاثية الأولى من سنة 2023 بعد أن تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 11 أكتوبر 2022، أما بخصوص بقية مكونات البرنامج ستواصل مصالح الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان بالولايات المعنية وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجسور والطرقات العمل على تحرير الحوزة العقارية ليتم الإعداد للإعلان عن طلب العروض لباقي المكونات.ويتضمن الجزء الأول تهيئة وتهذيب 138 كلم من الطرقات موزعة على 4 أقساط حيث يشمل القسط الأول تهيئة الطريق المحلية 650 على طول 19.2 كلم والطريق المحلية رقم 804 على طول 10 كلم بولاية القيروان ويهم القسط الثاني تهيئة الطريق المحلية رقم 889 بين الهشيرية وبئر الحفي على طول 10 كلم والطريق المحلية رقم 891 الرابطة بين الرقاب وحدود ولاية صفاقس على طول 11 كلم بولاية سيدي بوزيدوبخصوص القسط الثالث يشمل تهيئة الطريق الجهوية رقم 124 من النقطة الكيلومترية 0 إلى النقطة الكيلومترية 11 على طول 11 كلم والطريق الجهوية رقم 122E2 من النقطة الكيلومترية 0 إلى النقطة الكيلومترية 14.5 على طول 14.5 كلم بولاية قفصة اما القسط الرابع فيتعلق بتهيئة الطريق الجهوية رقم 122 من النقطة الكيلومترية 9.2 إلى النقطة الكيلومترية 49.5 على طول 40.3 كلم بولاية قفصة.ويتضمن الجزء الثاني من البرنامج تهيئة 92.6 كلم من الطرقات موزعة على قسطين يشمل اولهما تهيئة الطريق الجهوية رقم 77 على طول 52 كلم بولاية سليانة فيما يشمل القسط الثاني تهيئة الطريق الجهوية رقم 85 الرابطة بين الروحية وحدود ولاية القصرين على طول 9.3 كلم بولاية سليانة وتهيئة الطريق الجهوية رقم 85 الرابطة بين سبيبة وحدود ولاية سليانة على طول 22.3 كلم بولاية القصرين وتهيئة الطريق الجهوية رقم 91 الرابطة بين حيدرة وفوسانة على طول 9 كلم بولاية القصرين.تجدر الإشارة إلى أن المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المتعلق بقانون الانتزاع للمصلحة العمومية سيساعد على تخطي الصعوبات التي كانت تعرقل تحرير حوزة المشاريع العمومية وضمان تنفيذها في أحسن الظروف واستكمالها في الآجال المحددة كما أنه يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بالتعويضات للمواطنين باعتماد معايير تراعي العدل والإنصاف.وحضر ورشة العمل، التي اشرفت عليها وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، كل من المدير العام للجسور والطرقات ومدير وحدة انجاز تهيئة وتعصير شبكة الطرقات المرقمة والمديرة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات وممثلة البنك الإفريقي للتنمية وممثلين عن وزارات المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والإقتصاد والتخطيط وعدد من الإطارات المركزية والجهوية.