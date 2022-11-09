بطولة الرابطة الاولى: النتائج و الترتيب

في مايلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت اليوم الاربعاء:
الاربعاء 9 نوفمبر 2022
المجموعة الاولى
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ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين 1 غيث الصغير (90) ض ج
الملعب التونسي 1 بلال الماجري (17)
ملعب بوعلي الحوار حمام سوسة
امل حمام سوسة صفر
الترجي الرياضي صفر
الخميس 10 نوفمبر 2022
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت -دون حضور الجمهور- س14 و 30 دق
النادي البنزرتي -النجم الساحلي كريم الخميري
الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 10 4 3 1 0 12 3
2-الترجي الرياضي 10 4 3 1 0 6 1
3--الملعب التونسي 6 5 1 3 1 6 5
-اتحاد تطاوين 6 6 1 3 2 4 7
-امل حمام سوسة 6 6 1 3 2 3 9
6-النادي البنزرتي 5 5 1 2 2 4 7
7-هلال الشابة 4 6 1 1 4 5 8
8-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0
المجموعة الثانية
الاربعاء 9 نوفمبر 2022
ملعب سليمان
مستقبل سليمان 1 الفيس بافور (38)
اتحاد بن قردان صفر
الخميس 10 نوفمبر 2022
ملعب المتلوي س14 و 30 دق
نجم المتلوي-اولمبيك سيدي بوزيد فرج عبد اللاوي
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- اتحاد بن قردان 9 5 3 0 2 4 2
--مستقبل سليمان 9 6 2 3 1 4 4
3-الاولمبي الباجي 8 6 2 2 2 6 5
4-الاتحاد المنستيري 7 3 2 1 0 4 1
5-اولمبيك سيدي بوزيد5 4 1 2 1 5 5
5-مستقبل الرجيش 5 5 1 2 2 1 2
7-نجم المتلوي 2 5 0 2 3 2 7
-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0
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