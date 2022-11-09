بطولة الرابطة الاولى: النتائج و الترتيب

في مايلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت اليوم الاربعاء:







الاربعاء 9 نوفمبر 2022

المجموعة الاولى

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ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين 1 غيث الصغير (90) ض ج

الملعب التونسي 1 بلال الماجري (17)

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ملعب بوعلي الحوار حمام سوسة

امل حمام سوسة صفر

الترجي الرياضي صفر



الخميس 10 نوفمبر 2022

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت -دون حضور الجمهور- س14 و 30 دق

النادي البنزرتي -النجم الساحلي كريم الخميري



الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 10 4 3 1 0 12 3

2-الترجي الرياضي 10 4 3 1 0 6 1

3--الملعب التونسي 6 5 1 3 1 6 5

-اتحاد تطاوين 6 6 1 3 2 4 7

-امل حمام سوسة 6 6 1 3 2 3 9

6-النادي البنزرتي 5 5 1 2 2 4 7

7-هلال الشابة 4 6 1 1 4 5 8

8-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0



المجموعة الثانية

الاربعاء 9 نوفمبر 2022

ملعب سليمان

مستقبل سليمان 1 الفيس بافور (38)

اتحاد بن قردان صفر



الخميس 10 نوفمبر 2022

ملعب المتلوي س14 و 30 دق

نجم المتلوي-اولمبيك سيدي بوزيد فرج عبد اللاوي





الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- اتحاد بن قردان 9 5 3 0 2 4 2

--مستقبل سليمان 9 6 2 3 1 4 4

3-الاولمبي الباجي 8 6 2 2 2 6 5

4-الاتحاد المنستيري 7 3 2 1 0 4 1

5-اولمبيك سيدي بوزيد5 4 1 2 1 5 5

5-مستقبل الرجيش 5 5 1 2 2 1 2

7-نجم المتلوي 2 5 0 2 3 2 7

-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0



الاربعاء 9 نوفمبر 2022المجموعة الاولىملعب نجيب الخطاب بتطاويناتحاد تطاوين 1 غيث الصغير (90) ض جالملعب التونسي 1 بلال الماجري (17)ملعب بوعلي الحوار حمام سوسةامل حمام سوسة صفرالترجي الرياضي صفرملعب 15 اكتوبر ببنزرت -دون حضور الجمهور- س14 و 30 دقالنادي البنزرتي -النجم الساحلي كريم الخميري1-النجم الساحلي 10 4 3 1 0 12 32-الترجي الرياضي 10 4 3 1 0 6 13--الملعب التونسي 6 5 1 3 1 6 5-اتحاد تطاوين 6 6 1 3 2 4 7-امل حمام سوسة 6 6 1 3 2 3 96-النادي البنزرتي 5 5 1 2 2 4 77-هلال الشابة 4 6 1 1 4 5 88-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0المجموعة الثانيةالاربعاء 9 نوفمبر 2022ملعب سليمانمستقبل سليمان 1 الفيس بافور (38)اتحاد بن قردان صفرالخميس 10 نوفمبر 2022ملعب المتلوي س14 و 30 دقنجم المتلوي-اولمبيك سيدي بوزيد فرج عبد اللاوي1- اتحاد بن قردان 9 5 3 0 2 4 2--مستقبل سليمان 9 6 2 3 1 4 43-الاولمبي الباجي 8 6 2 2 2 6 54-الاتحاد المنستيري 7 3 2 1 0 4 15-اولمبيك سيدي بوزيد5 4 1 2 1 5 55-مستقبل الرجيش 5 5 1 2 2 1 27-نجم المتلوي 2 5 0 2 3 2 7-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0