ليلى جفال تؤكد على ضرورة تطوير منظومة العدلة وتيسير الخدمات المسداة للمتقاضين

أكدت وزيرة العدل ليلى جفال في زيارة غير معلنة للإدارة العامة للمصالح المشتركة والإدارة العامة للإعلامية التابعة للوزارة أمس الثلاثاء ، على ضرورة تطوير منظومة العدالة وتيسير الخدمات المسداة للمتقاضين وكافة المتداخلين في الشأن القضائي.





..



.

.. ...

وقد اطلعت الوزيرة، وفق بلاغ اليوم الاربعاء لوزارة العدل، على سير العمل الإداري والمالي من قبل إطارات وأعوان الوزارة، مؤكدة ضرورة مزيد بذل الجهد من أجل تطوير منظومة العدالة وتيسير الخدمات المسداة للمتقاضين وكافة المتداخلين في الشأن القضائي من خلال التسريع في نسق انجاز مشاريع البنية التحتية من بناءات جديدة وصيانة لمقرات المحاكم علاوة على توفير التجهيزات الضرورية بما يساهم في تحسين ظروف العمل لأعوان العدلية حتى يتسنى لهم أداء واجبهم في أحسن الظروف.كما اطلعت وزيرة العدل على مختلف المنظومات المعتمدة من قبل المصالح المالية والادارية، موصية بضرورة التقيد بمبادئ الحوكمة وحسن التصرف في الموارد المالية.وركزت خلال زيارتها لإدارة البناءات على أهمية القيام بأشغال الصيانة المستوجبة للمحاكم وتطوير الرصيد العقاري لوزارة العدل بما يساهم في بعث مشاريع جديدة داخل ولايات الجمهورية من خلال إحداث مجمعات للمحاكم والإدارات التابعة لوزارة العدل بالجهات الداخلية.ومن جهة أخرى وخلال زيارتها لإدارة التجهيز واكبت الوزيرة المراحل النهائية لتنفيذ البرنامج الخصوصي لتوفير التجهيزات والمعدات لمحاكم قفصة، وأذنت ببرنامج مستعجل لفائدة عدد من المحاكم داخل الجمهورية وذلك بعد اطلاعها على نتيجة الزيارات الميدانية لإدارة التجهيز خلال شهري أوت وسبتمبر 2022 والتي شملت أكثر من 20 محكمة ابتدائية موزعة على كامل تراب الجمهورية.وأصغت إلى مشاغل إطارات وأعوان الإدارة العامة من إداريين وتقنيين وعملة، مؤكدة على حرصها للاستجابة لتطلعاتهم وعلى دورهم في تطوير الخدمات وعلى سعي الوزارة في تحسين ظروف عملهم.كما تطرقت وزيرة العدل خلال زيارتها للإدارة العامة للإعلامية إلى عديد المسائل من بينها سرعة التدفق لشبكة الانترنات بالمحاكم والمقرات التابعة لوزارة العدل.وأكدت على المضي في استكمال برنامج المحاكمة عن بعد وتركيز المراقبة الالكترونية بالمحاكم، مطلعة في ذات السياق على مختلف المنظومات والتطبيقات المعتمدة في مجالات عمل منظومة العدالة.وشددت على أهمية التسريع في تنفيذ هذه البرامج ووضعها قيد الاستغلال في أسرع الآجال وذلك تنفيذا للمخطط الاستراتيجي للوزارة.