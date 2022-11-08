كوب "27: بودن تؤكد التزام تونس المبدئي بدعم الجهود الدولية لتفعيل اتفاقيات تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة"

اكدت رئيس الحكومة، نجلاء بودن، لدى مشاركتها في اول ايام قمة "كوب 27"، الالتزام المبدئي لتونس بدعم الجهود الدولية قصد تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بتخفيض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتأقلم مع التغيرات المناخية وسبل توفير التمويلات اللازمة للتكيف معها خاصة في الدول النامية.





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وياتي تاكيد بودن لدى مشاركتها في المائدة الحوارية حول "آليات التمويل الجديدة للمناخ وكذلك في فعاليات الدورة الثانية لـ"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي كانت أطلقتها المملكة العربية السعودية، والتي تنتظم في اطار اشغال قمة رؤساء الدول والحكومات الدورة 27 لمؤتمر اطراف اتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27"، التي تحتضنها مدينة شرم الشيخ المصرية يومي 7 و 8 نوفمبر 2022وأجرت رئيسة الحكومة، بهذه المناسبة، لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركة في القمة وهم الرئيسان الجزائري والعراقي ووليّيْ العهد السعودي والكويتي ورؤساء حكومات لبنان وبريطانيا وإسبانيا وهولندا وفنلندا، تم خلالها التطرق إلى أبرز القضايا المطروحة على قمّة "كوب 27" ولاسيما سبل الارتقاء بعلاقات التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة المعنية.يذكر انه كان بودن حلت، امس الاثنين بمصر، وكان في استقبالها بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ، كل من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.وتشارك تونس في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب27" على رأس وفد رفيع المستوى يضمّ وزراء الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، والصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، والبيئة، ليلى الشيخاوي.