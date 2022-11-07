قفصة: عدم تلقّي أي إعلام بالطعن في قرارات الهيئة الفرعية للإنتخابات المتعلّقة برفض 11 ترشّحا للإنتخابات البرلمانية القادمة (رئيس الهيئة)

لم تتلقّ الهيئة الفرعية المستقلّة للإنتخابات بقفصة أي إعلام بالطعن في قراراتها المعلن عنها يوم 3 نوفمبر الجاري بخصوص رفض ترشّح 11 شخصا للإنتخابات البرلمانية المقرّرة ليوم 17 ديسمبر المقبل بالدوائر الإنتخابية بولاية قفصة.

وأكّد رئيس الهيئة، محمد الشريف، اليوم الإثنين، أن المحكمة الإدارية، وهي الجهة المختصّة في قبول ملفّات الطعون من قبل المرفوضين لخوض هذا الإستحقاق الإنتخابي، لم تُعلم الهيئة الفرعية بإيداع أي طعن من قبل الأشخاص الذين رُفضت ترشحاتهم والبالغ عددهم 11 شخصا مُوزّعين على الدوائر الإنتخابية الأربع بولاية قفصة.



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وبإنتهاء آجال إيداع طلبات الطعون في قرارات الهيئة أوّل أمس السبت، وفي حال لم ينسحب أي مترشّح لهذه الإنتخابات ممّن تمّ الإعلان عن قبول طلبات ترشّحهم أوّليا، فإنّ 47 مترشحا من ولاية قفصة سيخوضون غمار المنافسة من أجل الفوز بمقعد من المقاعد الأربعة في البرلمان القادم عن الدوائر الإنتخابية التابعة لولاية قفصة.وحسب معطيات من الهيئة الفرعية للإنتخابات بقفصة، فإنّ ثماني نساء، من مجموع 47 مترشّحا، سيُنافسن من أجل تمثيل الجهة في البرلمان القادم، ويتوزّعن على 3 دوائر إنتخابية هي دائرة قفصة الجنوبية، ودائرة السند والقطار وبلخير، ودائرة ام العرائس والمتلوي والرديف والمظيلة وسيدي بوبكر، فيما تغيب ترشّحات النساء في دائرة سيدي عيش وازنوش والقصر وقفصة الشمالية.وسجّلت دائرة الرديف وأمّ العرائس والمتلوي والمظيلة وسيدي بوبكر أكبر عدد من الترشحات المقبولة أوليا بـ 16 مترشّحا من بينهم نائب سابق في البرلمان المُنحلّ.وتنقسم ولاية قفصة إلى أربع دوائر إنتخابية هي دائرة قفصة الجنوبية، ودائرة قفصة الشمالية وسيدي عيش والقصر وزانوش، ودائرة الرديف وأم العرائس والمتلوي والمظيلة وسيدي بوبكر، ودائرة القطار وبلخير والسند، وسوف يختار ناخبو كلّ دائرة من هذه الدوائر عضوا واحدا سوف يُمثّلهم في مجلس نواب الشعب القادم، ليكون بذلك عدد نواب ولاية قفصة في هذا المجلس 4 نواب.ويبلغ عدد الناخبين المُسجلين بولاية قفصة، حسب آخر تحييين للسجل الإنتخابي، أجرته الهيئة الفرعية الإنتخابية في شهر جويلية المنقضي، 280 ألفا و 13 ناخبا.