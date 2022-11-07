سليانة: تمكين الجهة من قرابة 30 ألفا و400 قنطار من البذور الممتازة منذ بداية الموسم الحالي (مندوبية الفلاحة)

بلغت كميات البذور الممتازة التي وضعت على ذمّة ولاية سليانة منذ بداية الموسم إلى غاية يوم الجمعة المنقضي 30 ألفا و370 قنطارا أي بنسبة 75 بالمائة من الحصة المبرمجة للجهة، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، محمد طاهر عزوز.

وأضاف عزوز، في تصريح لـ"وات"، أن هذه الكميات تتوزّع إلى 26 ألفا و470 قنطارا بذور قمح صلب، و1600 قنطار بذور قمح لين، و2300 قنطار شعير ممتازة، مشيرا إلى وضع 6323 قنطارا من بذور الشعير العادية، تم رفع 2900 قنطار منها.





وأشار، من جهة أخرى، إلى تمكين الجهة من 40 ألفا و500 قنطار من مادة الـ"د.أ.ب"، أي بنسبة 18 بالمائة من الكميات المخصّصة لولاية سليانة، و8300 قنطار من سماد "رفيع 45"، أي بنسبة 33 بالمائة من حصة الجهة، و 12 ألف قنطار من الأمونيتر أي بنسبة 3 بالمائة من الكميات المبرمجة.

واعتبر عزوز أن كميات الأمطار الأخيرة التي شهدتها معتمديات ولاية سليانة ليلتي الجمعة والسبت المنقضتين ستسهل عمليات المعاودة وعمليتي بذر الشعير والقصيبة، فضلا عن تحضير مهد البذر للقمح رغم أنها كميات ضعيفة ولا تلبي الحاجيات، وفق قوله.



