”لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية” يومي 6 و7 ديسمبر 2022

ينظم مركز النهوض بالصّادرات يومي 6 و 7 ديسمبر 2022 بتونس،”لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية” في دورتها الثانية، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبدعم من برنامج "تعزيز انشطة التصدير المحدثة لمواطن الشغل باتجاه الاسواق الافريقية الجديدة"





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وتهدف هذه التظاهرة، حسب مركز النهوض بالصادرات، إلى تعزيز توجّه المؤسّسات التونسيّة المصدّرة نحو الأسواق الإفريقيّة والسّعي لمزيد دفع المبادلات التجارية مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراءوتعد هذه التظاهرة موعدا مهنيا مخصصا بالكامل لعقد لقاءات ثنائية بمشاركة 200 شركة تونسية مصدّرة واكثر من 100مؤسّسة إفريقيّة من ضمن أبرز الموردين والفاعلين الاقتصاديين، ممثلة عن 20 دولة إفريقية تقريباكما سيتم استهداف العديد من القطاعات الواعدة على غرار قطاعات الصّناعات الغذائيّة والكهربائيّة والملابس والصّناعات الصيدليّة ومواد البناء والأشغال العامّة بالإضافة إلى خدمات الصّحة والتعليم والتكوين وتكنولوجيا الاتصال والمعلوماتيذكر ان الصادرات التونسية نحو بلدان افريقيا جنوب الصحراء بلغت 5ر1404 مليون دينار سنة 2021 مسجلة ارتفاعا بنسبة 6ر27 بالمائة مقارنة مع سنة 2020 وتعد الكوت ديفوار ابرز حريف لتونس مستقطبة 17 بالمائة من الصادرات التونسية تليها السنغال بنسبة 11 بالمائة ثم الكامرون بنسبة 7 بالمائة وغينيا 6 بالمائةوتتمثل اهم المواد المصدرة في الجبس والاسمنت والمارغرين والورق الصحي والمستحضرات الغذاءي