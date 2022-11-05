القصرين: تسجيل إقبال كبير على خدمات قافلة صحية متعدّدة الاختصاصات بحيدرة

سجّلت القافلة الصحية متعددة الاختصاصات، التي حلّت اليوم السبت بمعتمدية حيدرة من ولاية القصرين، إقبالا هامّا من متساكني هذه المنطقة الحدودية التي تفتقر إلى أطباء الاختصاص والمرافق الصحية المتطوّرة.

وتنتظم القافلة ببادرة من نادي"ليونس" بصفاقس بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين والمستشفى المحلي بتالة وجمعية الهلال الاحمر وذلك في اطار الإحتفال باليوم العالمي للسكري الذي دأبت على إحيائه أندية "ليونس" الدولية كل سنة في شهر نوفمبر.



..



.

.. ...

وتقدّم القافلة، المتواصلة على امتداد كامل اليوم بالمعهد الثانوي بحيدرة، عيادات مجانية في طب العيون، وطب القلب، وطب النساء والتوليد، وطب الجلدية، وطب الأعصاب، إضافة الى الكشف المبكر عن السكري، وفق ما ذكرته رئيسة نادي ليونس" بصفاقس، سهام الهنتاتي، في تصريح لـ(وات).وبيّنت الهنتاتي أن نادي "ليونس" بصفاقس يعمل على عدة مجالات منها 5 مجالات رئيسية وهي مرض السكري، ومرض سرطان الطفل، وسوء التغذية، ومشاكل النظر، والبيئة، وقد عمد، على هامش شهر نوفمبر الأزرق الخاص بالكشف والتقصي المبكر عن مرض السكري، إلى تنظيم قافلة متعددة الاختصاصات في معتمدية حيدرة الحدودية في سبيل تقريب أطباء الاختصاص من متساكنيها وتجنيبهم عناء ومشقة التنقل إلى المستشفيات الجامعية البعيدة.ومن جهتها، بينت أميرة طريقي الاستاذة في طب وجراحة العيون ورئيسة قسم العيون بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس لـ(وات) أنه تمّ في إطار القافلة الصحية بحيدرة إخضاع أكثر من 200 مواطنا ومواطنة، في الفترة الصباحية، إلى كشوفات في اختصاصات متعدّدة مكّنت من اكتشاف عدد من المرضى الذين تتطلب وضعياتهم الصحية تدخلات جراحية ومتابعة في المستشفيات الجامعية.وأكّدت، في هذا الصدد، أن نادي "ليونس" بصفاقس سيتكفل بجميع المرضى في المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.وفي تصريحات متطابقة لـ(وات)، ثمّن عدد من متساكني معتمدية حيدرة الحدودية هذه المبادرة الصحية وطالبوا بالتكثيف منها في سبيل تقريب الخدمات الصحية المتطورة منهم وتمكينهم من حقهم في العلاج في ظل افتقار منطقتهم وجهة القصرين ككل لأطباء الاختصاص والتجهيزات الطبية والمرافق الصحية المتطوّرة.