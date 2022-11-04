تشريعية:  مترشح مرفوض يطعن في أهلية مترشح مقبول من دائرة رأس الجبل

أفاد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت، مجيب قديش، بأن مكتب الهيئة تلقى اليوم الجمعة، إعلاما بشأن قيام أحد المترشحين المرفوضين من قبل مكتب الهيئة عن "دائرة رأس الجبل ـ غار الملح ـ العالية" بالطعن لدى المحكمة الإدارية في أهلية مترشح مقبول من قبل الهيئة عن ذات الدائرة الانتخابية.





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وأضاف ذات المصدر أن الهيئة تلقت أيضا اليوم إعلاما بشأن قيام أحد المترشحين المحتملين، الذين تم رفض قبول ملفه خلال فترة قبول الترشحات عقب انقضاء التوقيت القانوني المعلوم، وهو السادسة من مساء يوم 27 أكتوبر 2022، بالطعن في رأي وموقف مكتب الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الإدارية، التي ستتولى النظر في الطعنين.ولاحظ رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت أن إدارته كانت جلست اليوم إلى ممثلي النسيج المجتمعي المراقب والمتابع للعملية الانتخابية، من ممثلي منظمات "عتيد" و"مراقبون" و"مرصد شاهد"، بمقر الهيئة، وذلك "من أجل تقريب وتوحيد الجهود بين الجميع، في إطار القانون والاحترام والثقة والشفافية"، وذلك على غرار الجلسات واللقاءات التي تم تنظيمها بين مكتب الهيئة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية ببنزرت.يشار إلى أن مكتب الهيئة كان أقر القبول الأولي لملفات ترشح 38 شخصا من مجموع 57 شخصا أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة لنهار 17 ديسمبر 2022 بولاية بنزرت، التي تضم 7 دوائر، هي دائرة بنزرت الشمالية، ودائرة بنزرت الجنوبية، ودائرة جرزونة ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان، ودائرة سجنان وجومين وغزالة، ودائرة منزل بورقيبة وتينجة، ودائرة ماطر وأوتيك، ودائرة غار الملح والعالية رأس الجبل.