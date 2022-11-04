القصرين: القبول الأولي ل73 مطلب ترشح للإنتخابات التشريعية المقبلة من إجمالي 83 مطلبا


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 06:22 قراءة: 1 د, 1 ث
      
تضم القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر القادم بالداوئر الست في ولاية القصرين، 73 مترشحا، من إجمالي 83 مطلب ترشح تم تلقيه منذ إفتتاح مرحلة قبول الترشحات في 17 أكتوبر المنقضي إلى يوم 27 من نفس الشهر، وفق رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين، أمير ميزاوي.


وأوضح ميزاوي في تصريح ل"وات"، أنه تم رفض 10 مطالب ترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، من بينها مطلبان إثنان يخصان مترشحتين قدمتا ترشحهما في دائرة إنتخابية مخالفة للدائرة الإنتخابية المسجلتين بها، فيما تم رفض 3 مطالب بسبب إدانة أصحابها من أجل جرائم قصدية. كما تم رفض 5 ترشحات كانت ملفاتهم منقوصة (تزكيات، بطاقة عدد 3، وصل في خلاص ضريبة...).

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وبين ذات المصدر أن الترشحات المذكورة توزعت حسب الدوائر الإنتخابية الستة بالجهة كالاتي: دائرة القصرين الشمالية والزهور، 22 مطلب ترشح مقبول أوليا و4 مطالب تم رفضها، ودائرة القصرين الجنوبية وحاسي الفريد، 6 مطالب ترشح تم قبولها أوليا، ودائرة سبيطلة، 14 مطلب ترشح تم قبولها أوليا، ودائرة سبيبة وجدليان والعيون، قبول 12 مطلب ترشح، ودائرة فريانة وماجل بلعباس، تم قبول 7 مطالب ترشح ورفض 5 مطالب، ودائرة تالة وحيدرة وفوسانة، قبول 12 مطلب ترشح ورفض مطلب واحد.

ولفت رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين إلى أن المترشحين الذين رفضت مطالب ترشحهم للإستحقاق الانتخابي المرتقب، بإمكانهم اللجوء إلى المحكمة الإدارية.

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