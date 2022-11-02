كاس الاتحاد الافريقي - فوز الاتحاد المنستيري على نهضة بركان 1-0


Publié le Mercredi 02 Novembre 2022 - 20:22 قراءة: 0 د, 20 ث
      
فاز الاتحاد المنستيري على نهضة بركان المغربي (1-0) في اللقاء الذي اقيم بينهما مساء الاربعاء بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير لحساب ذهاب الدور الثاني مكرر لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
وسجل عبد القادر بوتيش الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة العاشرة.

وسيعمل نادي عاصمة الرباط خلال مباراة الاياب المقررة الاربعاء القادم بالمغرب على تاكيد اسبقية لقاء الذهاب من اجل اقتطاع تذكرة العبور الى دور المجموعات. .


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